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Происшествия
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Российские войска атаковали Николаев, ракета разорвалась возле жилого дома

Российские войска атаковали Николаев, ракета разорвалась возле жилого дома

13 августа, около 20:00, оккупационные войска РФ в очередной раз нанесли удар по городу Николаев. Попадание зафиксировали вблизи жилого дома, сообщил городской голова Александр Сенкевич.

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"Около 8 вечера Николаев обстреляли. В одном из районов ракета разорвалась возле жилого дома. Выясняем последствия", - написал он.

Пока известно об одном раненом в результате обстрела.

Воздушная тревога в Николаеве и области была объявлена в 20:09, вскоре местные жители услышали взрывы.

Ранее сообщалось, что российские войска обстреляли Николаев реактивными снарядами РСЗО "Смерч". В результате три человека получили ранения, среди них 13-летний ребенок.

До этого появилась информация, что ВС РФ дважды за ночь на 10 августа обстреляли из "Градов" Никопольский район Днепропетровской области. В результате атак 13 человек погибли, еще 11 получили ранения.

Автор:
Вита Молодан