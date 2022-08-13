- Тип
- Война Война
- Категория
- Происшествия
- Дата публикации
-
Российские войска атаковали Николаев, ракета разорвалась возле жилого дома
13 августа, около 20:00, оккупационные войска РФ в очередной раз нанесли удар по городу Николаев. Попадание зафиксировали вблизи жилого дома, сообщил городской голова Александр Сенкевич.
"Около 8 вечера Николаев обстреляли. В одном из районов ракета разорвалась возле жилого дома. Выясняем последствия", - написал он.
Пока известно об одном раненом в результате обстрела.
Воздушная тревога в Николаеве и области была объявлена в 20:09, вскоре местные жители услышали взрывы.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Ранее сообщалось, что российские войска обстреляли Николаев реактивными снарядами РСЗО "Смерч". В результате три человека получили ранения, среди них 13-летний ребенок.
До этого появилась информация, что ВС РФ дважды за ночь на 10 августа обстреляли из "Градов" Никопольский район Днепропетровской области. В результате атак 13 человек погибли, еще 11 получили ранения.