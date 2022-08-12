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Армия РФ разрушила корпус одного из университетов Харькова
12 августа, около 02:51, Слободской район Харькова подвергался обстрелам. Россияне разрушили корпуса одного из образовательных учреждений. Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура.
При процессуальном руководстве прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
"По данным следствия, 12 августа в 02:52 ночи российская армия нанесла ракетный удар по Слободскому району г. Харькова. В результате обстрела разрушены и существенно повреждены корпуса одного из учреждений высшего образования", — говорится в сообщении.
По предварительным данным, ракета С-300 была запущена с территории Белгородской области РФ. В районе попадания ракеты отсутствуют военные объекты.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Днем ранее, утром 11 августа, ракета попала во двор жилого дома в Киевском районе Харькова.