Армия РФ разрушила корпус одного из университетов Харькова

12 августа, около 02:51, Слободской район Харькова подвергался обстрелам. Россияне разрушили корпуса одного из образовательных учреждений. Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура.

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При процессуальном руководстве прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

"По данным следствия, 12 августа в 02:52 ночи российская армия нанесла ракетный удар по Слободскому району г. Харькова. В результате обстрела разрушены и существенно повреждены корпуса одного из учреждений высшего образования", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, ракета С-300 была запущена с территории Белгородской области РФ. В районе попадания ракеты отсутствуют военные объекты.

Днем ранее, утром 11 августа, ракета попала во двор жилого дома в Киевском районе Харькова.