В Украине зафиксировали уже 464 эпизода разрушения Россией объектов культурного наследия

Министерство культуры и информационной политики по состоянию на 10 августа зафиксировало уже 464 эпизода военных преступлений России против украинского культурного наследия. Об этом говорится в сообщении ведомства.

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Так, в результате обстрелов оккупантов были разрушены или повреждены уже 139 объектов культурного наследия. В частности, это 23 памятника национального значения, 109 памятников местного значения, 108 объектов ценной исторической застройки и 7 нововыявленных объектов культурного наследия.

Кроме того, из-за действий оккупантов был уничтожен или пострадал 361 художественный объект и учреждение культуры, включая 162 религиозных сооружения, 70 домов культуры, театров, кинотеатров и других художественных центров; 51 мемориальный памятник и произведение искусства; 44 библиотеки; 34 музея и заповедника.

По сравнению с отчетом на 30 июля, количество зафиксированных эпизодов увеличилось на 14 с 450, причем тогда сообщалось, что "еще около 50 эпизодов находятся на проверке". В частности, такие преступления зафиксированы в 15 областях Украины:

• 104 в Харьковской (из них 86 в Харькове и окрестностях),

• 104 в Донецкой (из них 69 в Мариуполе и окрестностях),

• 79 в Киевской (из них 52 в Бучанском районе),

• 56 в Луганской (из них 51 в Северодонецком районе),

• 38 в Черниговской (из них 29 в Чернигове и окрестностях),

• 28 в Сумской (из них 18 в Ахтырском районе),

• 17 в Запорожской (из них 10 в Пологовском районе),

• 9 в Николаевской,

• 6 в Житомирской,

• 6 в Херсонской,

• 5 в Киеве,

• 5 в Днепропетровской,

• 4 в Одесской,

• 2 в Винницкой,

• 1 во Львовской области.



В частности, в Минкульте отмечают, что из-за произошедшего минувшей ночью вражеского обстрела Марганца Днепропетровской области агрессор повредил дом культуры и школу искусств.

"Для нас важно сохранить наследие. Поэтому мы сразу пытаемся ремонтировать объекты культуры, которые пострадали от обстрелов, где это возможно. Сначала проводим оценку разрушений, дальше выезжают строители", - добавил министр Александр Ткаченко.

В свою очередь, его заместитель Екатерина Чуева указывает, что в течение последних недель ведомство начало сверку данных с информацией, которую собирают Госслужба по этнополитике и свободе совести и областные администрации - соответственно, перечень объектов уточняется и постоянно дополняется.