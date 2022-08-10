ВСУ не оставят без ответа обстрел Марганца с 13 жертвами - Зеленский

Президент Владимир Зеленский анонсировал ответ украинской армии на российский обстрел 10 августа города Марганец Днепропетровской области, расположенного напротив Запорожской атомной электростанции. Об этом он заявил в ходе очередного вечернего видеообращения.

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"Вооруженные силы Украины, наша разведка и наши правоохранительные органы не оставят без ответа сегодняшние российские обстрелы Днепропетровщины. 13 человек погибли вследствие удара оккупантов по Марганцу, еще более десяти ранены, пятеро – в тяжелом состоянии. Российские войска били "Градами", - отметил глава государства.

По его словам, это "очередное проявление российского террора", как и удары по Николаеву и Харькову, в очередной раз доказывают необходимость увеличения военной помощи Украине.

"Чем мощнее будет наше оружие, чем больше будет дальность ее применения, тем быстрее закончится эта жестокая война... Вопрос, который беспокоит абсолютно всех: когда закончится война? Кто-то говорит – еще месяцы, кто-то говорит – год, кто-то даже больше. Но вопрос о времени на самом деле прямо зависит от вопроса о потерях, которые потерпит России", - указал Зеленский.

Президент констатировал, что чем больше будет потерь у оккупантов, тем быстрее украинские силы смогут освободить свою землю и гарантировать стране безопасность.

"Вот об этом стоит думать - думать всем, кто защищает наше государство и помогает Украине: как нанести оккупантам наибольшие потери, чтобы меньшим было время войны. Если почти 43 тысячи погибших российских солдат не убеждают российское руководство, что им нужно искать, как выйти из войны, значит, нужно больше бороться, [нужно] больше результатов, чтобы убедить", - сказал Зеленский.

Глава государства напомнил, что лишь за одни минувшие сутки оккупанты потеряли десять боевых самолетов: девять в Крыму и еще один – на Запорожском направлении. Кроме того, "есть у оккупантов и потери" в бронетехнике, в складах с боеприпасами и в логистических маршрутах.

"Завтра в Копенгагене начинает работу конференция на уровне министров обороны государств-партнеров Украины. Будет обсуждаться дальнейшая поддержка нашего государства в этом войне, в частности оружием. Я благодарен всем нашим партнерам, которые понимают, что только обеспечением проигрыша России на поле боя, только российскими потерями – военными, политическими, экономическими – можно приблизить возвращение безопасности для Украины и всей Европы", - добавил он.

Зеленский подчеркнул, что чем больше оружия, военно-технической и финансовой поддержки получит Украина, тем быстрее и украинские граждане, и все европейцы "снова смогут ощутить спокойствие и стабильность жизни".