Системы борьбы с дронами и защита от химического оружия: в НАТО анонсировали новый пакет военной помощи Украине

Организация Североатлантического договора предоставит Украине комплексный пакет помощи, включающий средства безопасной связи, топливо, медицинское оборудование и бронежилеты, оборудование для защиты от мин, химического и биологического оружия.

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Об этом сообщил генсека Йенса Столтенберга в интервью Kurir.

Он также заявил, что НАТО планирует передать ВСУ сотни портативных систем для борьбы с дронами.

"В долгосрочной перспективе мы поможем Украине перейти от военного оборудования советской эпохи к современному оборудованию НАТО, улучшить оперативную совместимость и укрепить ее институты обороны и безопасности", - отметил Столтенберг.

На фоне развязанной Россией войны против Украины НАТО решило усилить свою первую линию обороны, усовершенствовать боевые группировки, а также увеличить численность сил быстрого реагирования до более чем 300 тысяч человек.

Напомним, накануне президент США Джозеф Байден подписал указ о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму 175 миллионов долларов. Ранее Палата представителей приняла ежегодный законопроект об оборонной политике, позволяющий выделить почти 840 миллиардов долларов на оборону на 2023 финансовый год. Украина из этих денег имеет получить один миллиард долларов.

Законопроект также содержит положение о выделении 100 миллионов долларов в помощь украинским военным летчикам.

До этого Байден подписывал еще один пакет оборонной помощи Украине на сумму около 400 миллионов долларов.