В Украине запустили новую систему мониторинга поставок западного оружия

Аппарат Совета национальной безопасности Украины в сотрудничестве с Министерством обороны запустили модуль информационно-аналитической системы СОТА, который будет проводить мониторинг поставок Украине вооружения от стран-партнеров.

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Об этом сообщила пресс-служба СНБО.

Модуль состоит из трех контуров: общедоступная информация, информация для служебного пользования и секретная информация. Он позволяет контролировать новые поставки вооружения по статусам (готово к отгрузке, в пути или получено ВСУ) и странам, что его предоставляют.

С его помощью СНБО также сможет анализировать поставки оружия во временном разрезе, по периодам взятия на вооружение странам, предоставившим вооружение. Оружие будут разделять на советское и отвечающее стандартам НАТО.

Россия неоднократно пыталась подорвать доверие западных партнеров по поводу целесообразного использования Украиной полученного оружия. Но, как подчеркнули в СНБО, поставки вооружений контролируются тремя системами, в частности "СОТА" и натовской системой учета и контроля логистики LOGFAS, которую Украина получила в 2019 году. Кроме того, сейчас украинские специалисты вместе с коллегами из США дорабатывают еще одну систему контроля, которая вскоре будет задействована в полном объеме.

Ранее глава Офиса Президента Андрей Ермак предложил народным депутатам создать временную специальную комиссию, которая будет контролировать решение вопросов, связанных с использованием оружия, полученного от партнеров Украины.

Глава ОП считает, что Верховная Рада должна присоединиться к контролю использования оружия, полученного от союзников.

В любом случае в НАТО уверены, что Украина должным образом обеспечивает сохранение и учет оружия, получаемого от союзников для реализации права на самооборону от российской агрессии.