Ермак предложил создать комиссию для контроля использования оружия от союзников

Глава Офиса Президента Андрей Ермак предложил народным депутатам создать временную специальную комиссию, которая будет контролировать решение вопросов, связанных с использованием оружия, полученного от партнеров Украины.

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Об этом Ермак сообщил у себя на Telegram-канале.

"Вопрос оружия для нашего государства – это приоритет. Мы все видим, как уже изменяют ситуацию на поле боя западные пушки, САУ, HIMARS и другие виды вооружений. Нам нужно больше оружия для освобождения территорий, мы не дадим россиянам победить и сделаем все, чтобы выгнать их из нашей земли", — объяснил важность своего предложения Ермак.

Кроме того, он предложил создать комиссию по подготовке оптимальной модели парламентского контроля использования западного оружия. Глава ОП считает, что Верховная Рада должна приобщиться к контролю использования оружия, полученного от союзников.

"Все полученное западное оружие находится на учете и отправляется на фронт. Все четко контролируется, и теперь этот процесс станет еще более открытым. Конкретно прозрачность является наилучшим рецептом против русских манипуляций и фейков", — добавил политик.

Основным поставщиком вооружения для ВСУ остаются США. Накануне американский президент Джозеф Байден подписал новый пакет оборонной помощи Украине на сумму около 400 миллионов долларов.

Ранее, 3 июля, Белый дом принял решение передать Украине норвежские зенитно-ракетные комплексы NASAMS. Данные ЗРК войдут в новый пакет военной помощи стоимостью 820 миллионов долларов, о котором объявляли 1 июля.