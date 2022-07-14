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Ермак предложил создать комиссию для контроля использования оружия от союзников

Ермак предложил создать комиссию для контроля использования оружия от союзников

Глава Офиса Президента Андрей Ермак предложил народным депутатам создать временную специальную комиссию, которая будет контролировать решение вопросов, связанных с использованием оружия, полученного от партнеров Украины.

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Об этом Ермак сообщил у себя на Telegram-канале.

"Вопрос оружия для нашего государства – это приоритет. Мы все видим, как уже изменяют ситуацию на поле боя западные пушки, САУ, HIMARS и другие виды вооружений. Нам нужно больше оружия для освобождения территорий, мы не дадим россиянам победить и сделаем все, чтобы выгнать их из нашей земли", — объяснил важность своего предложения Ермак.

Кроме того, он предложил создать комиссию по подготовке оптимальной модели парламентского контроля использования западного оружия. Глава ОП считает, что Верховная Рада должна приобщиться к контролю использования оружия, полученного от союзников.

"Все полученное западное оружие находится на учете и отправляется на фронт. Все четко контролируется, и теперь этот процесс станет еще более открытым. Конкретно прозрачность является наилучшим рецептом против русских манипуляций и фейков", — добавил политик.

Основным поставщиком вооружения для ВСУ остаются США. Накануне американский президент Джозеф Байден подписал новый пакет оборонной помощи Украине на сумму около 400 миллионов долларов.

Ранее, 3 июля, Белый дом принял решение передать Украине норвежские зенитно-ракетные комплексы NASAMS. Данные ЗРК войдут в новый пакет военной помощи стоимостью 820 миллионов долларов, о котором объявляли 1 июля.

Автор:
Вита Молодан