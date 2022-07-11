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Данилов: ВСУ нивелировали количественное преимущество армии РФ

Данилов: ВСУ нивелировали количественное преимущество армии РФ
Данилов на острове Змеиный, освобожденном благодаря ракетно-артиллерийской точности ВСУ. Фото: Facebook секретаря СНБО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины заявил, что украинским защитникам удалось нивелировать количественные преимущества врага благодаря ракетно-артиллерийской точности.

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Об этом он сообщил в своем Twitter.

По его слова, современное оружие, поставленное Западам в Украину, уже эффективно работает на фронте. Получив только небольшие партии тяжелого оружия защитники Украины смогли изменить ход войны в свою пользу.

"Деморализация, демилитаризация и деоккупация – три основных эффекта работы современного западного оружия по уничтожению командных пунктов, техники и складов боеприпасов россиян за последнее время", — отметил Данилов.

В свою очередь министр обороны Украины Алексей Резников заявил о необходимости наращивания поставок Украине американских артиллерийских систем дальнего действия.  По его словам, высокомобильные системы M142, известные как HIMARS, "изменили правила игры", однако Украина нуждается в большем их количестве.

Стоит отметить, что в это же время в Минреинтеграции призывают жителей Запорожской и Херсонской областей как можно быстрее эвакуироваться, чтобы Вооруженные силы могли освобождать эти территории, не подвергая опасности гражданское население.

Автор:
Вита Молодан