Данилов: ЗСУ нівелювали кількісну перевагу армії РФ

Секретар Ради національної безпеки та оборони України заявив, що українським захисникам вдалося нівелювати кількісні переваги ворога завдяки ракетно-артилерійській точності.

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Про це він повідомив у своєму Twitter.

За його словами, сучасна зброя, поставлена Заходам в Україну, вже ефективно працює на фронті. Отримавши лише невеликі партії важкої зброї, захисники України змогли змінити хід війни на свою користь.

"Деморалізація, демілітаризація та деокупація – три основні ефекти роботи сучасної західної зброї зі знищення командних пунктів, техніки та складів боєприпасів росіян останнім часом", - зазначив Данилов.

У свою чергу, міністр оборони України Олексій Резніков заявив про необхідність нарощування поставок Україні американських артилерійських систем дальньої дії. За його словами, високомобільні системи M142, відомі як HIMARS, "змінили правила гри", проте Україна потребує більшої їх кількості.

Варто зазначити, що в цей же час у Мінреінтеграції закликають мешканців Запорізької та Херсонської областей якнайшвидше евакуюватися, щоб Збройні сили могли звільняти ці території, не наражаючи на небезпеку громадянське населення.