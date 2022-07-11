ЗСУ вдарили по командному пункту росіян у Таврійську, — радник голови Херсонської ОДА

Збройні сили України атакували позиції російських військових у Таврійську на Херсонщині. Про це 11 липня повідомив радник голови Херсонської ОДА Сергій Хлань, наголосивши, що інформація ще уточнюється.

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"За попередньою інформацією, звуки, які вночі чули в Каховці та поблизу - це чітке влучання наших Збройних сил в Таврійську", - написав Хлань.

За його даними, українські військові знищили командний пункт ворога, який частково зруйнували напередодні. ЗСУ також ліквідували ворожу військову техніку, радари та антени, ППО та частину особового складу російської армії, яка там знаходиться.

Зазначимо, що в Мінреінтеграції закликають жителів Запорізької та Херсонської областей якнайшвидше евакуюватися, щоб Збройні сили могли звільняти ці території, не наражаючи на небезпеку громадянське населення.

Президент України Володимир Зеленський вже наказав деокупувати південні регіони України. Для цього ЗСУ активно готуються та освоюють сучасну західну зброю.