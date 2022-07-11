- Тип
- Война Война
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
ВСУ ударили по командному пункту россиян в Таврийску, — советник главы Херсонской ОГА
Вооруженные силы Украины атаковали позиции российских военных в Таврийску Херсонской области. Об этом 11 июля сообщил советник главы Херсонской ОГА Сергей Хлань, отметив, что информация еще уточняется.
"По предварительной информации, звуки, которые ночью слышали в Каховке и поблизости — это четкое попадание наших Вооруженных сил в Таврическую", — написал Хлань.
По его данным, украинские военные уничтожили командный пункт врага, который частично разрушили накануне. ВСУ также ликвидировали вражескую военную технику, радары и антенны, ПВО и часть личного состава российской армии, находящейся там.
Отметим, что в Минреинтеграции призывают жителей Запорожской и Херсонской областей как можно быстрее эвакуироваться, чтобы Вооруженные силы могли освобождать эти территории, не подвергая опасности гражданское население.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Президент Украины Владимир Зеленский уже отдал приказ деоккупировать южные регионы Украины. Для этого ВСУ активно готовятся и осваивают современное западное оружие.