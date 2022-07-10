Україна просить у США ще більше HIMARS, які показали себе під час удару по окупантах в Ізюмі - Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков наголошує на необхідності нарощування поставок Україні американських артилерійських систем дальньої дії, які нещодавно "пройшли випробування" завдяки успішному використанню, зокрема, проти російських окупаційних сил в Ізюмі Харківської області.

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Як заявив глава Міноборони виданню The Wall Street Journal, високомобільні системи M142, відомі як HIMARS, "змінили правила гри", проте Україна потребує більшої їх кількості та аргументувала американській владі необхідність подальших поставок цих систем точністю їх застосування по Ізюму.

"Війна нещадна... Нам потрібно більше і нам вони потрібні терміново. Нам потрібно було їх переконати, надати їм докази. У випадку з Ізюмом ми точно влучили до російського командного центру повітряних операцій. Це було дійсно точно. Наші партнери побачили це і сказали: "Ви пройшли тест", - заявив Резніков

Нагадаємо, що про те, що в результаті застосування HIMARS в Ізюмі було вражено командні пункти командного пункту 20-ї армії Західного військового округу РФ і передового пункту управління десантних військ РФ, ЗМІ повідомляли 26 червня.

За словами міністра, оскільки війна зводиться в основному до артилерійських боїв, отримання саме озброєння великої дальності буде потрібне Україні у більшому обсязі, якщо вона хоче повернути території, втрачені після російського вторгнення 24 лютого.

"Росіяни використовують свої РСЗВ, які можуть бити на 120 кілометрів. Тому нам потрібно щось далекобійніше - 150 [кілометрів], і ми дістанемо туди", - додав він.

При цьому Резніков зазначив проблематичність для України боїв біля Харкова, оскільки його розташування поблизу кордону дозволяє російським силам вести вогонь із систем дальньої дії з російської території, що часто завдає шкоди цивільним об'єктам та житловому сектору.

"Це проблема. Наші протиракетні комплекси можуть боротися з їхніми балістичними та крилатими ракетами. Це не 100%, але ми можемо збити їх. Однак ми не можемо закрити небо від їхнього РСЗВ", - пояснив міністр.

Крім далекобійної зброї, за словами Резнікова, Україна дуже потребує бронетехніки, включаючи танки, а також більшу кількість безпілотних літальних апаратів, що особливо актуально у зв'язку з нарощуванням Україною військово-морських операцій для боротьби з російськими кораблями в Чорному морі, відповідальними за нинішню блокаду, яка перешкоджає експорту українського зерна.

Міністр заявив, що безпілотники, у тому числі відправлені США та іншими партнерами, постійно глушаться Росією та не мають програмного забезпечення для протидії перешкодам, необхідного для того, щоб перемогти.

Зазначимо, що раніше в липні Міноборони США оголосило про нову військову допомогу Україні на 820 мільйонів доларів, що включає передові системи ППО середньої та великої дальності та протиартилерійські радари.

У цьому контексті Ренізков зазначив, що оскільки системи NASAMS, що передаються, можуть прикривати лише одне місто або об'єкт, їх слід об'єднати з альтернативними сучасними системами ППО, обіцяними іншими західними партнерами.

Він також зазначив, що ПЗРК, які свого часу мали вирішальне значення в ході війни, такі як FGM-148 Javelin американського виробництва, NLAW британського виробництва або MILAN-2 з Франції та Італії, як і раніше, необхідні, проте "вже не в пріоритеті" з урахуванням того, що характеру конфлікту змінився в бік артилерійських дуелей.

Український міністр також зазначив, що Росія, схоже, бере "оперативну паузу" у своєму наступі на Донбасі для перегрупування та поповнення запасів, проте це не обов'язково дає можливість українським силам, які також потребують відпочинку та необхідності заміни бойових частин та поповнення запасів.

"Нам потрібно оновлювати наші взводи та змінювати їх і робити поповнення ще й тому, що у нас теж багато втрат. Чекаємо більше на озброєння від наших партнерів. Нам потрібно перебудувати деякі напрямки, оновити наші укріплення та спланувати нову оперативну стратегію", - наголосив керівник відомства.

Нагадаємо при цьому, що в червні Резніков в інтерв'ю іншому західному виданню The Economist заявляв, що втрати українських сил у війні становлять у середньому 100-200 осіб на день.

Зазначимо також, що раніше Пентагон пообіцяв надати, окрім уже наявних чотирьох комплексів HIMARS, ще чотири, а також 18 берегових та річкових патрульних катерів. Напередодні стало відомо, що постачання чотирьох HIMARS схвалив президент Джо Байден.