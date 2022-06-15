"Не вистачатиме завжди": Пентагон відповів Україні щодо надання "лише 10% від запитуваної" зброї

Міністр оборони США Ллойд Остін не згоден із твердженням, що Захід постачає Україні лише 10% від того, про що вона просить, і запевняє, що фокус у питанні постачання необхідного озброєння зосереджений саме на запитах українського керівництва.

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Як передає "Інтерфакс-Україна", це випливає з відповіді глави Пентагону на відповідне питання журналістів на прес-конференції після закінчення третього засідання міжнародної контактної групи з питань оборони України, що пройшло в Брюсселі.

"Ми постійно фокусуємося на тому, що потрібно Україні, і ми розуміємо ці потреби. Щодо проблеми 10%, то ви цитуєте заступника міністра. Ми щойно зустрілися з її босом у сусідній кімнаті. І, як це було в низці випадців, пройшлися рядок за рядком - що їм потрібно, що важливо для цієї битви. Ми впевнені в тому, що ми важко працюємо, щоб дати їм те, що, як вони думають, їм необхідно", - сказав чиновник.

Остін також додав, що він із головою Об'єднаного комітету начальників штабів армії США Марком Міллі добре розуміють, чому українська сторона вимагає якнайбільше зброї.

"Я скажу тільки таке: генерал Міллі і я були у низці битв. Коли ти б'єшся, тобі завжди буде чогось не вистачати, ти завжди хочеш більше, ти завжди думаєш, що тобі потрібно більше, і мені це знайоме. Я розумію, звідки це в українців. І ми боротимемося, щоб дати їм усе, що їм потрібно. Ми фокусуємося на тому, що, як вони думають, їм потрібно", - підкреслив він, додавши, однак, що "через два тижні ці запити можуть бути іншими".

За словами американського міністра, зі своїм українським колегою Олексієм Резніковим він спілкується в "рутинному" режимі, а в рамках контактної групи українська сторона розповідає про динаміку на полі бою та потреби.

"Вони визначають ці потреби, середньострокові потреби, заглядаючи на кілька тижнів, місяців уперед. Ми фокусуємося на тому, що, як вважають керівники України, необхідно зараз. Але цього ніколи не буде достатньо, тому ми продовжуватимемо важко працювати, щоб доставити так багато, як ми можемо, і так швидко, як ми можемо, щоб гарантувати успіх України", - запевнив Остін.

За словами глави Пентагону, метою допомоги США Україні у війні з Росією є становлення демократичної, незалежної та суверенної України. При цьому міністр звернувся до опублікованої днями статті президента США Джозефа Байдена, в якій той окреслив ці цілі.

"Ми хочемо бачити демократичну, незалежну, суверенну та успішну Україну, яка здатна захистити свою суверенну територію. Я думаю, що це відповідає на запитання про те, якими є наші цілі... Вони (українці) хочуть боротися, щоб захистити свою суверенну територію. Якщо ми дамо їм щось - обладнання, зброю - вони продемонструють, що можуть їх добре використовувати. Ми продовжуватимемо їх підтримувати", - сказав він.

Остін при цьому зазначив, що на нинішньому засіданні контактної групи були присутні міністри оборони з країн з усього світу – 30 країн-членів НАТО та близько 15 країн-партнерів.

"Це сильний месидж про те, як багато людей у всьому світі дбають, щоб гарантувати, що країна може захистити свій суверенний простір", - констатував він.

У свою чергу, Міллі, відповідаючи на запитання про те, чи зможе Україна вистояти у цій війні, втрачаючи на день до 100 людей убитими, відповів ствердно, підтвердивши при цьому, що приблизно таку оцінку втрат США зараз і дають.

"Оцінка втрат у війні завжди надзвичайно складна. Може зайняти місяці і навіть роки, щоб отримати точну цифру втрат. У ЗМІ ви бачите повідомлення, що Україна втрачає 100 вбитих і 300 поранених на день. Я б сказав, що це приблизна наша оцінка. Можуть чи вони витримати? Для України це загроза існування. Вони борються за життя своєї країни", - сказав він.

За словами військового керівника, здатності витримати страждання і втрати прямо пропорційні тому, що борець хоче отримати на виході.

"Якщо це – виживання твоєї країни – тоді ви витримаєте. І наскільки довго буде керівництво та засоби для ведення бою, настільки довго Україна продовжуватиме боротися", - наголосив він.

Нагадаємо, що напередодні заяву про те, що українська армія отримала від Заходу лише 10% зброї від обсягу, що запитується українською стороною, зробила заступниця українського міністра оборони Ганна Маляр.