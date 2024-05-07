Apple представила лінійку нових iPad Air та iPad Pro з 13-дюймовою діагоналлю

Під час заходу "Let Loose" компанія Apple оголосила про довгоочікуване оновлення своєї лінійки планшетів iPad Air. Вперше за два роки iPad Air отримав значне покращення у вигляді нового потужного чипа M2 та опції збільшеного 13-дюймового дисплея.

Про це повідомило видання Еngadget.

Однією з головних новинок став 13-дюймовий дисплей, що робить iPad Air практично такого ж розміру, як і iPad Pro. За словами Apple, збільшена на 30% площа екрана забезпечить кращий досвід перегляду контенту та роботи з додатками.

Ціна на 11-дюймову модель iPad Air починається з $599, тоді як версія з 13-дюймовим екраном коштуватиме $799. Моделі з підтримкою стільникового зв'язку обійдуться на $150 дорожче. Обидві версії стануть доступними для попереднього замовлення з 7 травня дня, а надходження в продаж заплановане на 15 травня.

У планшетах з'явилися два нових кольори корпусу - синій та фіолетовий.

Технічні характеристики iPad Air

Завдяки чипу M2 нові моделі iPad Air стали приблизно на 50% швидшими порівняно з попереднім поколінням на базі M1 та втричі продуктивнішими за iPad Air 2020 року з процесором A14 Bionic.

Незважаючи на використання не найновішого чипсету Apple, в компанії впевнені, що така продуктивність повинна задовольнити більшість користувачів.

Фото: Engadget

Оновлення торкнулися не лише апаратної частини. Тепер базовий обсяг пам'яті iPad Air становить 128 ГБ, а максимальний варіант пропонує 1 ТБ.

Важливим вдосконаленням стало перенесення 12-мегапіксельної фронтальної камери на горизонтальний край дисплея, що повинно поліпшити якість відеодзвінків у режимі ландшафтної орієнтації. Ширококутна і також 12-мегапіксельна камера на задній панелі підтримує зйомку відео 4K зі швидкістю до 240 кадрів в секунду.

Новий iPad Air має подвійні мікрофони, які можуть мінімізувати фоновий звук, а стереофонічні динаміки підтримують просторовий звук.

У цілому, нові iPad Air виглядають потужним та універсальним рішенням для професійних та розважальних цілей, поєднуючи в собі передові технології та досконалий дизайн.

Apple представила Apple Pencil Pro

На додачу до нових моделей iPad Pro та iPad Air компанія Apple представила революційний стилус Apple Pencil Pro. Цей аксесуар оснащений низкою інноваційних функцій, які допоможуть підняти взаємодію з планшетами на новий рівень.

Однією з ключових новинок Pencil Pro став вбудований датчик, який відстежує стискання стилуса користувачем. Ця функція дозволить зручно викликати палітру інструментів одним стисненням під час малювання чи письма.

Скріншот з презентації

Вперше в стилус Apple інтегрували привід лінійного переміщення. Він забезпечуватиме тактильний відгук у вигляді вібрації, підтверджуючи дії користувача для більш природного відчуття.

Не менш важливою новинкою є підтримка функції "Знайти" (Find My). Завдяки їй Apple Pencil Pro буде легко відстежити та знайти у разі загублення.

Pencil Pro успадкував і низку перевірених часом можливостей від попередніх моделей стилусів Apple. Сумісність із новими iPad Pro та iPad Air в поєднанні з інноваційними технологіями обіцяє надзвичайно зручний та природний досвід взаємодії для креативних професіоналів та любителів малювання.

Продажі Apple Pencil Pro в США стартували вже сьогодні, його вартість складає $129, а першим покупцям аксесуар почнуть відправляти 15 травня.

Додамо, що перед тим як презентувати ці оновлення, лінійка планшетів компанії не оновлювалася близько 18 місяців.