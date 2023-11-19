Не тільки iPad Pro: девʼять пристроїв Apple отримають OLED-екрани до 2027 року, – ЗМІ

Компанія Apple планує забезпечити OLED-екранами дев’ять своїх ґаджетів до 2027 року. Серед них – iPad Pro, інформацію про майбутнє оновлення якого вже надавали інсайдери і ЗМІ, та інші, пише ET News.

За даними ЗМІ, OLED-дисплеями наступного року буде оснащено дві моделі iPad Pro, а в 2026-му – iPad mini та iPad Air. При цьому ‌iPad Air‌ збереже 10,9-дюймовий дисплей, тоді як екран ‌iPad mini‌ збільшиться з 8,3 до 8,7 дюймів.

А в 2027 році OLED-екран буде і в 12,9-дюймової моделі iPad Air, яка дебютує з рідкокристалічним дисплеєм на початку 2024-го.

Імовірно, що iPad Pro‌ отримає екран із низькотемпературного полікристалічного оксиду (LTPO), а ‌iPad mini‌ та ‌iPad Air‌ – з низькотемпературного полікристалічного кремнію (LTPS). Транзистори, зроблені з LTPS, не можуть змінювати частоту оновлення.

Крім планшетів, Apple у 2025 році впровадить OLED в 16-дюймовий MacBook Pro, а роком пізніше – в 14-дюймову версію. Також у 2026-му на OLED перейдуть 13- і 15-дюймова моделі MacBook Air.

Наразі OLED-дисплеї використовуються в iPhone (крім iPhone SE) та Apple Watch. Переваги таких екранів полягають у тому, що вони забезпечують кращу яскравість і контрастність, більшу точність кольору та споживають менше енергії порівняно з РК-панелями. Крім того, OLED-екрани тонші та легші.

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