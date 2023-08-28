Уперше з 2018-го: Apple планує випустити значно оновлені iPad Pro, – Bloomberg

Компанія Apple наступного року планує випустити нові iPad Pro, які стануть першим великим оновленням продукту з 2018 року. Про це повідомив журналіст Bloomberg Марк Гурман.

Він зазначає, що колись iPad розглядався як потенційний наступник Mac, але наразі планшети приносять найменший дохід серед основних сегментів Apple. У другому кварталі поточного року продажі впали до найнижчого рівня з початку 2020 року, коли був сплеск збуту через пандемію COVID-19.

При цьому оновлення iPad останнім часом були незначними. Найпривабливішою новою моделлю за останні роки став бюджетний iPad 10-го покоління, представлений у жовтні 2022-го. Своєю чергою iPad mini не оновлювався два роки, а iPad Pro не отримував проривних змін з 2018-го, коли його оснастили, зокрема, новими чіпами та камерами.

Однак наступні моделі iPad Pro, які мають кодові назви J717, J718, J720 і J721 перейдуть на чіп M3. Також це будуть перші планшети Apple з OLED-дисплеями – вони більш чіткі і яскраві, а також точніше відтворюють кольори, ніж IPS-екрани.

Нові моделі матимуть діагоналі в 11 і 13 дюймів. Це схоже на існуючу лінійку, однак наразі більша модель має 12,9 дюйма.

Також очікується, що з наступними iPad Pro буде випущено оновлену ​​Magic Keyboard, яка отримає більший трекпад.

Як пише Гурман, нові версії iPad Pro, ймовірно, збільшать продажі планшетів Apple. Однак ці пристрої не дебютують до весни чи початку літа 2024 року.

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