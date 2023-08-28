Впервые с 2018-го: Apple планирует выпустить значительно обновленные iPad Pro, – Bloomberg

Компания Apple в следующем году планирует выпустить новые iPad Pro, которые станут первым обновлением продукта с 2018 года. Об этом сообщил журналист Bloomberg Марк Гурман.

Он отмечает, что когда-то iPad рассматривался как потенциальный преемник Mac, но сейчас планшеты приносят самый маленький доход среди основных сегментов Apple. Во втором квартале текущего года продажи упали до самого низкого уровня с начала 2020 года, когда был всплеск сбыта из-за пандемии COVID-19.

При этом обновления iPad в последнее время были незначительными. Самой привлекательной новой моделью за последние годы стал бюджетный iPad 10-го поколения, представленный в октябре 2022-го. В свою очередь, iPad mini не обновлялся два года, а iPad Pro не получал прорывных изменений с 2018-го, когда его оснастили, в частности, новыми чипами и камерами.

Однако следующие модели iPad Pro, имеющие кодовые названия J717, J718, J720 и J721, перейдут на чип M3. Также это будут первые планшеты Apple с OLED-дисплеями – они более четкие и яркие, а также более точно воспроизводят цвета, чем IPS-экраны.

Новые модели будут иметь диагонали в 11 и 13 дюймов. Это похоже на существующую линейку, однако в настоящее время бо́льшая модель имеет 12,9 дюйма.

Также ожидается, что со следующими iPad Pro будет выпущена обновленная Magic Keyboard, которая получит больший трекпад.

Как пишет Гурман, новые версии iPad Pro, вероятно, увеличат продажи планшетов Apple. Однако эти устройства не дебютируют до весны или начала лета 2024 года.

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