Не только iPad Pro: девять устройств Apple получат OLED-экраны к 2027 году, – СМИ

Компания Apple планирует обеспечить OLED-экранами девять своих гаджетов до 2027 года. Среди них – iPad Pro, информацию о будущем обновлении которого уже предоставляли инсайдеры и СМИ, и другие, пишет ET News.

По данным СМИ, OLED-дисплеями в следующем году будут оснащены две модели iPad Pro, а в 2026-м – iPad mini и iPad Air. При этом iPad Air сохранит 10,9-дюймовый дисплей, тогда как экран iPad mini увеличится с 8,3 до 8,7 дюймов.

А в 2027 году OLED-экран будет и у 12,9-дюймовой модели iPad Air, которая дебютирует с жидкокристаллическим дисплеем в начале 2024-го.

Вероятно, что iPad Pro получит экран из низкотемпературного поликристаллического оксида (LTPO), а iPad mini и iPad Air – из низкотемпературного поликристаллического кремния (LTPS). Транзисторы из LTPS не могут менять частоту обновления.

Кроме планшетов, Apple в 2025 году внедрит OLED в 16-дюймовый MacBook Pro, а годом позже – в 14-дюймовую версию. Также в 2026-м на OLED перейдут 13- и 15-дюймовая модели MacBook Air.

Теперь OLED-дисплеи используются в iPhone (кроме iPhone SE) и Apple Watch. Преимущества таких экранов заключаются в том, что они обеспечивают лучшую яркость и контрастность, большую точность цвета и потребляют меньше энергии по сравнению с ЖК-панелями. Кроме того, OLED-экраны более тонкие и более легкие.

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