Apple планує випустити складані ноутбук і iPhone у найближчі два роки

За неофіційною інформацією, Apple почне масове виробництво 20,3-дюймового ноутбуку наприкінці 2025 року, а складаного iPhone - наприкінці 2026 року.

Про це повідомляє 9to5Mac з посиланням на дані аналітика Haitong International Securities Джеффа Пу.

Якщо вірити свіжому звіту Пу, Apple прискорила свою роботу над складними пристроями.

Раніше від різних джерел стало відомо, що це буде гібрид MacBook чи iPad із двома екранами.

Крім цього, вже наприкінці 2026 року на ринку має дебютувати складаний iPhone, для якого розглядають два варіанти екрана: 7,9 дюйма і 8,3 дюйма. Це діагональ у розкладеному стані.

За словами аналітика, зараз "видимість" пристроїв сильно зросла і складані пристрої представлятимуть "нову лінійку для Apple", орієнтовану на "ринок надвисокого класу".

Інший відомий аналітик - Мін-Чі Куо, раніше повідомляв, що Apple працює над 20,3-дюймовим складним ноутбуком, випуск якого запланований на 2027 рік.

Раніше повідомлялося, що Apple Inc. розпочав виробництво довгоочікуваних нових iPad, оскільки лінійка планшетів компанії не оновлювалася близько 18 місяців. Відомо, що запуск нових iPad планується на початок травня.

10 червня компанія планує розпочати тижневу Всесвітню конференцію розробників. Очікується, що там Apple представить оновлену стратегію штучного інтелекту — разом із оновленнями програмного забезпечення для iPhone, iPad, Apple Watch, Mac і гарнітури Vision Pro.

Додамо, що у 2024 році OLED-дисплеями буде оснащено дві моделі iPad Pro, а в 2026-му – iPad mini та iPad Air. При цьому ‌iPad Air‌ збереже 10,9-дюймовий дисплей, тоді як екран ‌iPad mini‌ збільшиться з 8,3 до 8,7 дюймів.

А в 2027 році OLED-екран буде і в 12,9-дюймової моделі iPad Air, яка дебютує з рідкокристалічним дисплеєм на початку 2024-го.

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