Apple дозволила користувачам у ЄС завантажувати додатки напряму від розробника

Техногігант Apple пішов на велику поступку у боротьбі за домінування App Store на iPhone та інших пристроях в Європі, заявивши, що розробники зможуть вільно розповсюджувати свої програми серед споживачів.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву Apple.

Apple оголосила про зміни відповідно до закону Європейського Союзу про цифрові ринки (DMA), який набув чинності минулого тижня. Нові правила можуть вплинути на високий прибуток та стабільний потік доходу, які Apple отримує зі свого магазину додатків, де вона стягує з розробників комісію до 30%.

Відтепер розробники програмного забезпечення, які працюють у Європі, зможуть розповсюджувати програми серед клієнтів з ЄС безпосередньо зі своїх веб-сайтів, а не через App Store.

Крім того, Apple надасть авторизованим розробникам доступ до API, які полегшують розповсюдження їхніх додатків з Інтернету, інтегруються з системними функціями, створюють резервні копії, оновлюють додатки користувачів та багато іншого.

Інші зміни включають можливість розробникам пропонувати каталог, що складається виключно з власних додатків розробників ринків. Розробники можуть обрати, як розробляти рекламні акції, знижки та інші пропозиції в програмі, спрямовуючи користувачів завершити транзакцію на їх веб-сайті замість використання шаблону Apple.

Зміни, які торкнуться лише Європейського Союзу, відбулися на тлі критики з боку конкурентів з приводу того, що зусилля Apple з дотримання вимог не виправдовують очікувань.

Нагадаємо, Європейська комісія оштрафувала Apple на суму понад €1,8 млрд за зловживання своїм домінуючим становищем на ринку музичних стрімінгових сервісів серед користувачів iPhone і iPad через свій магазин App Store. Тоді було встановлено, що Apple застосувала обмеження до розробників інших додатків, не дозволяючи їм інформувати користувачів iOS про альтернативні та більш дешеві сервіси підписки на музику. Ці дії є незаконними згідно антимонопольних правил ЄС.

Єврокомісія проводила розслідування щодо Apple після подання скарги з боку Spotify у 2019 році.

У лютому 2024 року видання Financial Times повідомляло, що після скарги Spotify регулятор оштрафує Apple приблизно на €500 млн.

Нагадаємо, у січні 2022 року Apple оштрафували в Нідерландах через відсутність альтернативних способів оплати в App Store.

Фото: ua.depositphotos.com