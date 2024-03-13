Apple разрешила пользователям в ЕС загружать приложения напрямую от разработчика

Техногигант Apple пошел на большую уступку в борьбе за доминирование App Store на iPhone и других устройствах в Европе, заявив, что разработчики могут свободно распространять свои программы среди потребителей.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Apple.

Apple объявила об изменениях в соответствии с законом Европейского Союза о цифровых рынках (DMA), который вступил в силу на прошлой неделе. Новые правила могут повлиять на высокую прибыль и стабильный поток дохода, который Apple получает из своего магазина приложений, где она взимает с разработчиков комиссию до 30%.

Теперь разработчики программного обеспечения, работающие в Европе, смогут распространять программы среди клиентов из ЕС непосредственно со своих веб-сайтов, а не через App Store.

Кроме того, Apple предоставит авторизованным разработчикам доступ к API, которые облегчают распространение их приложений из Интернета, интегрируются с системными функциями, создают резервные копии, обновляют приложения пользователей и многое другое.

Другие изменения включают возможность разработчикам предлагать каталог, состоящий исключительно из собственных приложений разработчиков. Разработчики могут выбрать, как разрабатывать рекламные акции, скидки и другие предложения в программе, направляя пользователей завершить транзакцию на их веб-сайте вместо использования шаблона Apple.

Изменения, затрагивающие только Европейский Союз, произошли на фоне критики со стороны конкурентов по поводу того, что усилия Apple по соблюдению требований не оправдывают ожиданий.

Напомним, Европейская комиссия оштрафовала Apple на сумму более €1,8 млрд за злоупотребление своим доминирующим положением на рынке музыкальных стриминговых сервисов среди пользователей iPhone и iPad через свой магазин App Store. Тогда было установлено, что Apple применила ограничения к разработчикам других приложений, не позволяя им информировать пользователей iOS об альтернативных и более дешевых сервисах подписки на музыку. Эти действия незаконны согласно антимонопольным правилам ЕС.

Еврокомиссия проводила расследование по Apple после подачи жалобы со стороны Spotify в 2019 году.

В феврале 2024 года издание Financial Times сообщало, что после жалобы Spotify регулятор оштрафует Apple примерно на €500 млн.

Напомним, в январе 2022 года Apple оштрафовали в Нидерландах из-за отсутствия альтернативных способов оплаты в App Store.

Фото: ua.depositphotos.com