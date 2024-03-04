Еврокомиссия оштрафовала Apple более чем на €1,8 млрд за нарушение антимонопольных правил

Европейская комиссия оштрафовала компанию Apple на сумму более 1,8 млрд евро за злоупотребление своим доминирующим положением на рынке музыкальных стриминговых сервисов среди пользователей iPhone и iPad через свой магазин App Store.

Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии.

В частности, было установлено, что Apple применила ограничения к разработчикам других приложений, не позволяя им информировать пользователей iOS об альтернативных и более дешевых сервисах подписки на музыку. Это незаконно согласно антимонопольным правилам ЕС.

"Сегодняшнее решение подтверждает, что положения Apple об использовании сторонних сервисов представляют собой несправедливые условия торговли и нарушают статью 102(а) Договора о функционировании Европейского Союза", - говорится в сообщении Еврокомиссии.

Там отмечают, что подобные действия не необходимы для защиты коммерческих интересов Apple, тем более они негативно влияют на интересы пользователей iOS, которые лишены возможности принимать обоснованные и эффективные решения относительно того, где и как совершать покупку подписки на потоковую музыку для своего устройства.

При определении размера штрафа ЕК приняла во внимание продолжительность (около 10 лет) и тяжесть нарушения, а также общий оборот и рыночную капитализацию компании.

Еврокомиссия проводила расследование по Apple после подачи жалобы со стороны Spotify в 2019 году, отмечает Forbes.

В феврале 2024 года издание Financial Times сообщало, что после жалобы Spotify регулятор оштрафует Apple примерно на €500 млн.

Напомним, в январе 2022 года Apple оштрафовали в Нидерландах из-за отсутствия альтернативных способов оплаты в App Store.

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