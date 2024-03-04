Єврокомісія оштрафувала Apple на понад €1,8 млрд за порушення антимонопольних правил

Європейська комісія оштрафувала компанію Apple на суму понад €1,8 млрд за зловживання своїм домінуючим становищем на ринку музичних стрімінгових сервісів серед користувачів iPhone і iPad через свій магазин App Store.

Про це повідомила пресслужба Єврокомісії.

Зокрема, було встановлено, що Apple застосувала обмеження до розробників інших додатків, не дозволяючи їм інформувати користувачів iOS про альтернативні та більш дешеві сервіси підписки на музику. Це незаконно згідно антимонопольних правил ЄС.

"Сьогоднішнє рішення підтверджує, що положення Apple про використання сторонніх сервісів представляють собою несправедливі умови торгівлі та порушують статтю 102 (а) Договору про функціонування Європейського Союзу", - йдеться в повідомленні Єврокомісії.

Там зазначають, що подібні дії не є необхідними для захисту комерційних інтересів Apple, тим паче вони негативно впливають на інтереси користувачів iOS, що позбавлені можливості приймати обґрунтовані та ефективні рішення щодо того, де і як здійснювати покупку підписки на потокову музики для свого пристрою.

При визначенні розміру штрафу ЄК прийняла до уваги тривалість (майже 10 років) і тяжкість порушення, а також загальний оборот і ринкову капіталізацію компанії.

Єврокомісія проводила розслідування щодо Apple після подання скарги з боку Spotify у 2019 році, зазначає Forbes.

У лютому 2024 року видання Financial Times повідомляло, що після скарги Spotify регулятор оштрафує Apple приблизно на €500 млн.

Нагадаємо, у січні 2022 року Apple оштрафували в Нідерландах через відсутність альтернативних способів оплати в App Store.

Фото: ua.depositphotos.com