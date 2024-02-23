Apple запускает спортивное приложение для iPhone

Компания Apple запустила Apple Sports, бесплатное приложение для iPhone, которое дает результаты спортивных матчей, ключевую статистику и коэффициенты ставок в реальном времени.

Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что в новом приложении пользователи получат доступ к данным в реальном времени с НБА, НХЛ и MLS и других лиг.

Приложение первое от Apple на спортивной арене также предлагает данные в режиме реального времени для мужского и женского баскетбола NCAA. В дальнейшем будут добавлены и другие лиги, включая NFL и MLB.

"Мы создали Apple Sports, чтобы дать спортивным болельщикам то, чего они хотят - программу, которая обеспечивает невероятно быстрый доступ к результатам и статистике", - сказал Эдди Кью, старший вице-президент из служб Apple.

Как пишет издание, приложение, которое не будет содержать рекламы, позволит Apple окунуться в мир спорта, многомиллиардный бизнес, бросив вызов медиа-компаниям, традиционно владевшим доходными правами на трансляцию матчей.

Это также может перевернуть рынок мобильных спортивных приложений, где долгое время доминировали рекламные программы от ESPN и других.

В последние годы Apple заключила соглашения с разными спортивными лигами, такими как MLB и MLS, по трансляции игр на своем сервисе Apple TV+.

Apple Sports будет уведомлять пользователей о том, где транслируется игра, но не будет транслировать игры непосредственно в программе.

Напомним, Apple, которая в прошлом году продала более 234 миллионов телефонов, сейчас на подъеме. Компания занимает львиную долю мирового рынка смартфонов, потеснив впервые за 12 лет южнокорейскую Samsung с первого места.

Недавно Apple выпустила три приложения для компьютеров на операционной системе Windows – Apple Music, Apple TV и Apple Devices.

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