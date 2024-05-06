Apple планирует выпустить складные ноутбук и iPhone в ближайшие два года

По неофициальной информации, Apple начнет массовое производство 20,3-дюймового ноутбука в конце 2025 года, а складывающегося iPhone - в конце 2026 года.

Об этом сообщает 9to5Mac со ссылкой на данные аналитика Haitong International Securities Джеффа Пу.

Если верить свежему отчету Пу, Apple ускорила свою работу над сложными устройствами.

Ранее от разных источников стало известно, что это будет гибрид MacBook или iPad с двумя экранами.

Кроме этого, уже в конце 2026 года на рынке должен дебютировать складывающийся iPhone, для которого рассматривают два варианта экрана: 7,9 дюйма и 8,3 дюйма. Это диагональ в разложенном состоянии.

По словам аналитика, сейчас "видимость" устройств сильно выросла и сложные устройства будут представлять "новую линейку для Apple", ориентированную на "рынок сверхвысокого класса".

Другой известный аналитик – Мин-Чи Куо, ранее сообщал, что Apple работает над 20,3-дюймовым складным ноутбуком, выпуск которого запланирован на 2027 год.

Ранее сообщалось, что Apple Inc. приступил к производству долгожданных новых iPad, поскольку линейка планшетов компании не обновлялась около 18 месяцев. Известно, что запуск новых iPad планируется к началу мая.

10 июня компания планирует начать недельную Всемирную конференцию разработчиков. Ожидается, что там Apple представит обновленную стратегию искусственного интеллекта вместе с обновлениями программного обеспечения для iPhone, iPad, Apple Watch, Mac и гарнитуры Vision Pro.

В 2024 году OLED-дисплеями будут оснащены две модели iPad Pro, а в 2026-м – iPad mini и iPad Air. При этом iPad Air сохранит 10,9-дюймовый дисплей, тогда как экран iPad mini увеличится с 8,3 до 8,7 дюймов.

А в 2027 году OLED-экран будет и у 12,9-дюймовой модели iPad Air, которая дебютирует с жидкокристаллическим дисплеем в начале 2024-го.

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