После 18 месяцев тишины: Apple планирует в мае выпустить обновленные iPad Pro и iPad Air

Технологический гигант Apple Inc. приступил к производству долгожданных новых iPad, поскольку линейка планшетов компании не обновлялась около 18 месяцев. Известно, что запуск новых iPad планируется к началу мая.

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Об этом пишет Bloomberg.

Выпуск будет сосредоточен на обновленных версиях iPad Pro и iPad Air. Модели Pro получат новые более четкие OLED-дисплеи, а iPad Air впервые получит увеличенный 12,9-дюймовый экран. Apple делает ставку на то, что новые модели с более быстрыми чипами и обновленными аксессуарами могут способствовать возрождению спроса на планшеты.

Согласно сообщению Apple планировала выпустить новые iPad еще до конца марта, но компания работала над завершением программного обеспечения для устройств. Задержке с выпуском также способствовали новые технологии производства обновленных экранов.

Издание пишет, что модели iPad Pro будут работать на новом чипе M3 с обновленными версиями Magic Keyboard и Apple Pencil. Обновление – первый капитальный ремонт этой линейки с 2018 года.

Тем временем iPad Air был последний раз обновлен в 2022 году с помощью чипа M1. Он получит новый процессор, а размер экрана в 12,9 дюймов. позволит потребителям получить большой iPad за меньшие деньги.

Текущая цена iPad Air начинается от 599 долларов, в то время как линейка Pro стоит на 200 долларов дороже.

Выпуск продукта в начале мая состоится примерно за месяц до следующего крупного события Apple. 10 июня компания планирует начать недельную Всемирную конференцию разработчиков. Ожидается, что там Apple представит обновленную стратегию искусственного интеллекта – вместе с обновлениями программного обеспечения для iPhone, iPad, Apple Watch, Mac и гарнитуры Vision Pro.

Девять устройств Apple получат OLED-экраны

Apple планирует снабдить OLED-экранами девять своих гаджетов до 2027 года. Среди них – iPad Pro.

По данным СМИ, OLED-дисплеями в следующем году будут оснащены две модели iPad Pro, а в 2026-м – iPad mini и iPad Air. При этом “iPad Air” сохранит 10,9-дюймовый дисплей, тогда как экран “iPad mini” увеличится с 8,3 до 8,7 дюймов.

А в 2027 году OLED-экран будет и у 12,9-дюймовой модели iPad Air, которая дебютирует с жидкокристаллическим дисплеем в начале 2024-го.

Вероятно, что iPad Pro” получит экран из низкотемпературного поликристаллического оксида (LTPO), а “iPad mini” и “iPad Air” – из низкотемпературного поликристаллического кремния (LTPS). Транзисторы из LTPS не могут изменять частоту обновления.

Теперь OLED-дисплеи используются в iPhone (кроме iPhone SE) и Apple Watch. Преимущества таких экранов заключаются в том, что они обеспечивают лучшую яркость и контрастность, большую цветоточность и потребляют меньше энергии по сравнению с ЖК-панелями. Кроме того, OLED-экраны более тонкие и более легкие.

Источник фото: ua.depositphotos.com