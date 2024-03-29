Після 18 місяців тиші: Apple планує у травні випустити оновлені iPad Pro та iPad Air

Технологічний гігант Apple Inc. розпочав виробництво довгоочікуваних нових iPad, оскільки лінійка планшетів компанії не оновлювалася близько 18 місяців. Відомо, що запуск нових iPad планується на початок травня.

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Про це пише Bloomberg.

Випуск буде зосереджено на оновлених версіях iPad Pro та iPad Air. Моделі Pro отримають нові чіткіші OLED-дисплеї, а iPad Air вперше отримає збільшений 12,9-дюймовий екран. Apple робить ставку на те, що нові моделі з швидшими чіпами та оновленими аксесуарами можуть сприяти відродженню попиту на планшети.

Згідно з повідомленням, Apple планувала випустити нові iPad ще до кінця березня, але компанія працювала над завершенням програмного забезпечення для пристроїв. Затримці з випуском також сприяли нові технології виробництва оновлених екранів.

Видання пише, що моделі iPad Pro працюватимуть на новому чіпі M3 із оновленими версіями Magic Keyboard і Apple Pencil. Оновлення є першим капітальним ремонтом цієї лінійки з 2018 року.

Тим часом iPad Air був востаннє оновлений у 2022 році за допомогою чіпа M1. Він отримає новий процесор, а розмір екрана в 12,9 дюймів дозволить споживачам отримати великий iPad за менші гроші.

Поточна ціна iPad Air починається від 599 доларів, тоді як лінійка Pro коштує на 200 доларів дорожче.

Випуск продукту на початку травня відбудеться приблизно за місяць до наступної великої події Apple. 10 червня компанія планує розпочати тижневу Всесвітню конференцію розробників. Очікується , що там Apple представить оновлену стратегію штучного інтелекту — разом із оновленнями програмного забезпечення для iPhone, iPad, Apple Watch, Mac і гарнітури Vision Pro.

Девʼять пристроїв Apple отримають OLED-екрани

Apple планує забезпечити OLED-екранами дев’ять своїх ґаджетів до 2027 року. Серед них – iPad Pro.

За даними ЗМІ, OLED-дисплеями наступного року буде оснащено дві моделі iPad Pro, а в 2026-му – iPad mini та iPad Air. При цьому ‌iPad Air‌ збереже 10,9-дюймовий дисплей, тоді як екран ‌iPad mini‌ збільшиться з 8,3 до 8,7 дюймів.

А в 2027 році OLED-екран буде і в 12,9-дюймової моделі iPad Air, яка дебютує з рідкокристалічним дисплеєм на початку 2024-го.

Імовірно, що iPad Pro‌ отримає екран із низькотемпературного полікристалічного оксиду (LTPO), а ‌iPad mini‌ та ‌iPad Air‌ – з низькотемпературного полікристалічного кремнію (LTPS). Транзистори, зроблені з LTPS, не можуть змінювати частоту оновлення.

Наразі OLED-дисплеї використовуються в iPhone (крім iPhone SE) та Apple Watch. Переваги таких екранів полягають у тому, що вони забезпечують кращу яскравість і контрастність, більшу точність кольору та споживають менше енергії порівняно з РК-панелями. Крім того, OLED-екрани тонші та легші.

Джерело фото: ua.depositphotos.com