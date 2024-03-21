Мін'юст США подає до суду на Apple через домінантне становище на ринку

Міністерство юстиції США готує позов до суду на компанію Apple за звинуваченням у порушенні антимонопольного законодавства через блокування для конкурентів доступу до апаратних і програмних функцій iPhone.

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Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що майбутня справа стане третім випадком за останні 14 років, коли Міністерство юстиції США подає до суду на Apple за порушення антимонопольного законодавства, але це перша справа, в якій виробника iPhone звинувачують в незаконному збереженні свого домінантного становища.

Видання зауважує, що компанія Apple також перебуває під пильним наглядом антимонопольних органів в Європі через нібито антиконкурентну поведінку.

У березні компанія була оштрафована у ЄС на суму понад €1,8 млрд за зловживання своїм домінуючим становищем на ринку музичних стрімінгових сервісів серед користувачів iPhone і iPad через свій магазин App Store.

Apple подала апеляцію на штраф і заявила, що регулятори не змогли виявити жодних "вірогідних доказів шкоди споживачам".

Тим часом компанія може зіткнутися з повномасштабним розслідуванням відповідно до нових правил ЄС щодо великих технологій — Закону про цифрові ринки — який набув чинності на початку цього місяця.

Конкуренти критикують нові правила App Store, які набули чинності в Європі, скаржачись, що зміни можуть призвести до підвищення цін для розробників. Штрафи за недотримання нових правил ЄС можуть бути суворими – до 10% річного світового доходу компанії або до 20% за повторні порушення.

На фоні цієї новини акції Apple впали на 1,4% до 176,10 доларів. До моменту закриття фондових бірж 20 березня вони впали ще на 7,2%.

Apple дозволила користувачам у ЄС завантажувати додатки напряму від розробника

Після штрафу в ЄС, техногігант Apple пішов на велику поступку у боротьбі за домінування App Store на iPhone та інших пристроях в Європі, заявивши, що розробники зможуть вільно розповсюджувати свої програми серед споживачів.

Відтепер розробники програмного забезпечення, які працюють у Європі, зможуть розповсюджувати програми серед клієнтів з ЄС безпосередньо зі своїх веб-сайтів, а не через App Store.

Apple оголосила про зміни відповідно до закону Європейського Союзу про цифрові ринки (DMA). Нові правила можуть вплинути на високий прибуток та стабільний потік доходу, які Apple отримує зі свого магазину додатків, де вона стягує з розробників комісію до 30%.

Джерело фото: ua.depositphotos.com