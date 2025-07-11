Банк розвитку Ради Європи надає Україні 200 мільйонів євро на підтримку ВПО

У рамках конференції Ukraine Recovery Conference 2025, що триває в Римі, Міністерство соціальної політики України та Банк розвитку Ради Європи (БРРЄ) підписали кредитну угоду на 200 мільйонів євро. Це найбільший обсяг фінансової допомоги, який БРРЄ коли-небудь виділяв для України.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Урядовий портал.

Кошти підуть на розширення урядової програми підтримки внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Нині в Україні зареєстровано близько 4,6 мільйона ВПО. Урядова програма, яку профінансує БРРЄ, забезпечить житлом і базовими засобами до існування 1,2 мільйона з них. Залучений кредит підтримує реалізацію Державної стратегії політики щодо внутрішнього переміщення, ухваленої у серпні 2023 року за участі Ради Європи.

Міністр соціальної політики України Оксана Жолнович заявила, що йдеться не просто про реагування на кризу, а про створення системи підтримки, яка дозволяє переселенцям повертатися до активного та гідного життя в нових громадах. Вона подякувала БРРЄ за готовність посилити цю систему в умовах, коли бюджет держави обмежений війною.

Голова БРРЄ Карло Монтічеллі наголосив, що підтримка вразливих категорій населення, зокрема тих, хто втратив житло через війну, є одним із найпріоритетніших завдань. Наданий кредит, за його словами, допоможе зменшити соціальні наслідки конфлікту та зміцнити стійкість українського суспільства.

Крім того, напередодні БРРЄ підписав грантову угоду з Українським католицьким університетом у партнерстві з Мінсоцполітики. Ініціатива на суму 550 тисяч євро передбачає розгортання на місцевому рівні інноваційної української моделі психосоціальної підтримки. Програма передбачає підготовку 600 соціальних працівників, створення практичних інструментів, таких як польовий посібник, і запуск інформаційної кампанії для населення.

Пріоритет у наданні послуг отримає саме група ВПО, а також ветерани, сім’ї з дітьми та люди з інвалідністю. Обидві угоди — кредитна та грантова — є частиною комплексного підходу БРРЄ до сприяння інклюзивному й сталому відновленню України.

Додамо, що під час конференції Ukraine Recovery Conference 2025 уряд України уклав угоду з Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР) і Міжнародною асоціацією розвитку (IDA) про запуск п’ятирічної програми PREPARE Ukraine загальним обсягом 200 мільйонів доларів.