Україна та Світовий банк запускають програму PREPARE Ukraine на $200 мільйонів для підготовки проєктів відбудови

Під час конференції Ukraine Recovery Conference 2025 уряд України уклав угоду з Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР) і Міжнародною асоціацією розвитку (IDA) про запуск п’ятирічної програми PREPARE Ukraine загальним обсягом 200 мільйонів доларів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінекономіки.

Ініціатива покликана профінансувати підготовку державних і муніципальних проєктів відновлення, щоб вони відповідали вимогам міжнародних інвесторів і могли швидко переходити до реалізації.

Програму реалізовуватиме Агенція з питань державно-приватного партнерства під координацією Міністерства економіки. Початковий грант у розмірі 44,3 млн доларів із Цільового фонду багатьох донорів (URTF) буде спрямований на формування портфеля публічних інвестицій і посилення інституційної спроможності держави.

За словами міністерки економіки Юлії Свириденко, програма створить системну "фабрику підготовки проєктів".

"PREPARE Ukraine перетворює донорські гранти на конкретні проєкти – від відбудови мостів і лікарень до запуску нових виробництв, здатних інтегруватися у глобальні ланцюги постачання", - зазначила вона

Після переговорів із віцепрезиденткою Світового банку Анною Б’єрде сторони погодили дорожню карту запуску PREPARE Ukraine. Перший транш буде доступний уже в серпні. Його використають на технічну підтримку державних замовників, зокрема на розбудову самої Агенції ДПП.

Директор Агенції державно-приватного партнерства Ніко Гачечиладзе підкреслив, що структура виступить як єдиний проєктний конвеєр.

Найближчим часом Світовий банк і Мінекономіки мають затвердити операційний посібник програми, відкрити фонд підготовки проєктів і почати фінансування технічної підтримки державних замовників.

Зауважимо, що Світовий банк мобілізував понад 77 мільярдів доларів для допомоги Україні від початку повномасштабного вторгнення Росії.