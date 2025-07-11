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Украина и Всемирный банк запускают программу PREPARE Ukraine на $200 миллионов для подготовки проектов восстановления

программа PREPARE Ukraine
Инициатива призвана профинансировать подготовку государственных и муниципальных проектов / Минэкономики

В ходе конференции Ukraine Recovery Conference 2025 правительство Украины заключило соглашение с Международным банком реконструкции и развития (МБРР) и Международной ассоциацией развития (IDA) о запуске пятилетней программы PREPARE Ukraine общим объемом 200 миллионов долларов.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики .

Инициатива призвана профинансировать подготовку государственных и муниципальных проектов обновления, чтобы они отвечали требованиям международных инвесторов и могли быстро переходить к реализации.

Программа будет реализовываться Агентством по вопросам государственно-частного партнерства под координацией Министерства экономики. Начальный грант в размере 44,3 млн. долларов из Целевого фонда многих доноров (URTF) будет направлен на формирование портфеля публичных инвестиций и усиление институциональной состоятельности государства.

По словам министерки экономики Юлии Свириденко, программа создаст системную " фабрику подготовки проектов".

"PREPARE Ukraine превращает донорские гранты в конкретные проекты – от восстановления мостов и больниц до запуска новых производств, способных интегрироваться в глобальные цепи поставок", - отметила она

После переговоров с вице-президентом Всемирного банка Анной Бьерде стороны согласовали дорожную карту запуска PREPARE Ukraine. Первый транш будет доступен уже в августе. Его используют в техническую поддержку государственных заказчиков, в частности, на развитие самого Агентства ГЧП.

Директор Агентства государственно-частного партнерства Нико Гачечиладзе подчеркнул, что структура выступит как единый проектный конвейер .

В ближайшее время Всемирный банк и Минэкономики должны утвердить операционное руководство программы, открыть фонд подготовки проектов и начать финансирование технической поддержки государственных заказчиков.

Отметим, что Всемирный банк мобилизовал более 77 миллиардов долларов на помощь Украине с начала полномасштабного вторжения России.

Автор:
Татьяна Гойденко