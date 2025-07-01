Від початку повномасштабного вторгнення Світовий банк мобілізував понад $77 млрд на підтримку України

Світовий банк мобілізував понад 77 мільярдів доларів для допомоги Україні від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

Очільник уряду подякував Світовому банку за підтримку та наголосив, що сьогодні в Україні реалізується 18 спільних з Банком проєктів. Вони охоплюють критично важливі сфери: відновлення транспортної та енергетичної інфраструктури, будівництво житла, зведення укриттів у школах, а також підтримку малого та середнього бізнесу і аграрного сектору.

"Працюємо разом над підготовкою до повоєнного відновлення. Зокрема, йдеться про запуск ефективної системи управління державними інвестпроєктами та розробку сценаріїв пришвидшеної економічної інтеграції України в ЄС", — зазначив Шмигаль.

Уряд також розглядає подальше поглиблення співпраці зі Світовим банком, зокрема в частині інституційного розвитку, модернізації державного управління та залучення міжнародного досвіду для реалізації довгострокових стратегічних проєктів відбудови.

Шмигаль наголосив, що підтримка Світового банку є ключовою для подолання наслідків війни, економічної стабілізації та закладення основ для сталого відновлення України у післявоєнний період.

Нагадаємо, Світовий банк схвалила створення фонду фінансового посередництва (FIF) для підтримки України, внески до якого очікуються від США, Канади і Японії.