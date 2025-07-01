Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,78

+0,14

EUR

48,99

+0,20

Готівковий курс:

USD

41,72

41,64

EUR

49,65

49,45

Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Від початку повномасштабного вторгнення Світовий банк мобілізував понад $77 млрд на підтримку України

Світовий банк
Денис Шмигаль та президент Світового банку Аджай Банга / telegram

Світовий банк мобілізував понад 77 мільярдів доларів для допомоги Україні від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

Очільник уряду подякував Світовому банку за підтримку та наголосив, що сьогодні в Україні реалізується 18 спільних з Банком проєктів. Вони охоплюють критично важливі сфери: відновлення транспортної та енергетичної інфраструктури, будівництво житла, зведення укриттів у школах, а також підтримку малого та середнього бізнесу і аграрного сектору.

"Працюємо разом над підготовкою до повоєнного відновлення. Зокрема, йдеться про запуск ефективної системи управління державними інвестпроєктами та розробку сценаріїв пришвидшеної економічної інтеграції України в ЄС", — зазначив Шмигаль.

Уряд також розглядає подальше поглиблення співпраці зі Світовим банком, зокрема в частині інституційного розвитку, модернізації державного управління та залучення міжнародного досвіду для реалізації довгострокових стратегічних проєктів відбудови.

Шмигаль наголосив, що підтримка Світового банку є ключовою для подолання наслідків війни, економічної стабілізації та закладення основ для сталого відновлення України у післявоєнний період.

Нагадаємо, Світовий банк схвалила створення фонду фінансового посередництва (FIF) для підтримки України, внески до якого очікуються від США, Канади і Японії.

Автор:
Тетяна Гойденко