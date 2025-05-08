Дотації на корів, овець та гектари: Світовий банк виділив ще понад 390 млн грн

Україна отримала понад 390 мільйонів гривень гранту від Світового банку на підтримку аграрної галузі.

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль.

Грант від Світового банку

Це вже другий транш цього року від міжнародних партнерів. Перший транш в розмірі понад 386 млн уже виплачений 7 766 тисячам фермерських господарствам та іншим виробникам сільськогосподарської продукції.

Новий транш гранту в розмірі понад 390 млн грн передбачено для підтримки аграріїв.

Зокрема, майже 56,5 млн грн виділять на дотації за утримання корів, близько 2,5 млн грн – на вівці та кіз.

Основна частина коштів буде направлена на виплати субсидій — по 4 тис. грн за кожен гектар землі, який використовується для ведення сільського господарства.

Підтримка фермерів

Нагадаємо, Кабмін продовжив держпідтримку малих фермерів на 2025 рік.

Зокрема, продовжено фінансування програми підтримки фермерських господарств, що обробляють до 120 га землі або утримують до 100 корів, 500 овець чи кіз.

Фермери, які не отримали допомогу у 2024 році, зможуть податися на неї у 2025-му. У межах цієї програми агровиробники отримують дотації за утримання худоби та обробку сільгоспугідь.