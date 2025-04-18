Фермери п’яти областей безкоштовно отримають насіння кукурудзи: які вимоги до аграріїв

Мінагрополітики разом з міжнародною компанією "Байєр" та Всеукраїнською асоціацією громад запускає програму надання насіннєвого матеріалу. Фермери Донецької, Запорізької, Сумської, Харківської та Чернігівської областей отримають насіння кукурудзи.

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України.

"Байєр" безкоштовно передасть насіння для посівної, а доставку забезпечить Всеукраїнська асоціація громад.

"Надане насіння дасть змогу агровиробникам з прифронтових і деокупованих територій засіяти приблизно 10 тис. га насінням кукурудзи та зібрати орієнтовно до 120 тис. тонн зерна. Ця ініціатива — ще один крок, спрямований на зміцнення продовольчої безпеки України в умовах війни», — зазначив міністр аграрної політики і продовольства України Віталій Коваль.

Як отримати насіння?

Для отримання допомоги господарство має бути зареєстроване в Державному аграрному реєстрі (ДАР) як юридичні або фізичні особи-підприємці, зокрема, як сімейні фермерські господарства.

Одержати допомогу можуть агровиробники, які мають в обробітку від 5 до 500 га сільськогосподарської землі у зазначених областях.

Фермерам необхідно подати заявку в ДАР на участь у програмі "Отримання насіння кукурудзи бренду DEKALB" з 21 по 30 квітня. Якщо заявка буде схвалена, аграрій на електронну пошту отримає повідомлення з детальною інформацією про час та місце видачі насіння.

Кожен погоджений заявник зможе отримати до 25 посівних одиниць насіння кукурудзи (з розрахунку 1 посівна одиниця на 1 гектар) залежно від площі землі в обробітку.

Нагадаємо, станом на 11 квітня вже засіяно 1 млн 248,92 га.. Це менше майже на 12 тисяч гектарів, ніж 12 квітня 2024 року. Найбільше аграрії засіяли ячменю, гороху та пшениці.