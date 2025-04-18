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Фермеры пяти областей бесплатно получат семена кукурузы: какие требования к аграриям
Минагрополитики вместе с международной компанией "Байер" и Всеукраинской ассоциацией общин запускают программу предоставления семенного материала Фермеры Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской и Черниговской областей получат семена кукурузы.
Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.
"Байер" бесплатно передаст семена для посевной, а доставку обеспечит Всеукраинская ассоциация общин.
"Предоставленные семена позволят агропроизводителям с прифронтовых и деоккупированных территорий засеять примерно 10 тыс. га семенами кукурузы и собрать ориентировочно до 120 тыс. тонн зерна. Эта инициатива — еще один шаг, направленный на укрепление продовольственной безопасности Украины в условиях войны», — отметил министр аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль.
Как получить семена?
Для получения помощи хозяйство должно быть зарегистрировано в Государственном аграрном реестре (ГАР) как юридические или физические лица-предприниматели, в частности, как семейные фермерские хозяйства.
Получить помощь могут агропроизводители, обрабатывающие от 5 до 500 га сельскохозяйственной земли в указанных областях.
Фермерам необходимо подать заявку в ГАР на участие в программе "Получение семян кукурузы бренда DEKALB" с 21 по 30 апреля. Если заявка будет одобрена, аграрий на электронную почту получит уведомление с подробной информацией о времени и месте выдачи семян.
Каждый согласованный заявитель сможет получить до 25 семян кукурузы (из расчета 1 посевная единица на 1 гектар) в зависимости от площади земли в возделывании.
Напомним, с таном на 11 апреля уже засеяно 1 млн 248,92 га .. Это меньше почти на 12 тысяч гектаров, чем 12 апреля 2024 года. Больше всего аграрии засеяли ячменя, гороха и пшеницы.