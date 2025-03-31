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Украина наращивает экспорт семян: за пять лет он вырос более чем в шесть раз
За последние пять лет экспорт украинских семян сельскохозяйственных культур увеличился более чем в шесть раз, достигнув 122 млн долларов США с начальных 20 млн. долларов США. Прогнозируется, что в 2025 году и дальше экспорт продолжит расти на 10-15% ежегодно, а импорт стабилизируется на уровне 350-400 млн долларов США.
Об этом сообщил заведующий отделом инвестиционного и материально-технического обеспечения Национального научного центра "Институт аграрной экономики", член-корреспондент НААН Александр Захарчук.
По его словам, уменьшение объемов ввоза из-за границы семян зерновых и масличных культур иностранной селекции обусловлено рядом факторов:
- Возможностью производить кондиционные гибридные семена иностранной селекции в пределах нашего государства на новых современных иностранных семенных заводах в Украине для обеспечения внутренних потребностей и экспорта в страны ЕС.
- Уменьшением потребления семян вследствие сокращения площадей товарных посевов, вызванных широкомасштабной вооруженной агрессией России против Украины, в частности временной оккупацией ее территорий и ведением военных действий.
- Ввозом в Украину только родительских и материнских линий гибридов, добазовых форм сортовых семян зерновых колосовых культур с последующим их размножением на отечественных семенных полях.
В то же время последствия полномасштабного вторжения РФ в Украину, в частности временная оккупация территорий, повлекли за собой увеличение посевов определенных нишевых зерновых и масличных культур. Это, в свою очередь, привело к росту импорта семян таких культур, как рожь, овес, сорго, лен, конопля, горчица, а также сахарной свеклы и овощей в период 2022-2024 годов.
Напомним, Кабмин скорректировал правила установления минимальных экспортных цен на ряд ключевых товаров, таких как мед, соя, рапс, пшеница, кукуруза, подсолнечное масло и ячмень. Также установлено, что минимально допустимая экспортная цена на отдельный вид товара не может быть меньше минимальной цены на данный вид товара по такому же условию поставок в предыдущем месяце.