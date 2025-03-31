Україна нарощує експорт насіння: за п’ять років він зріс більш ніж ушестеро

За останні п’ять років експорт українського насіння сільськогосподарських культур збільшився більш ніж у шість разів, досягнувши 122 млн доларів США з початкових 20 млн доларів США. Прогнозується, що у 2025 році та надалі експорт продовжить зростати на 10-15% щорічно, а імпорт стабілізується на рівні 350-400 млн доларів США.



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Про це повідомив завідувач відділу інвестиційного та матеріально-технічного забезпечення Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", член-кореспондент НААН Олександр Захарчук.

За його словами, зменшення обсягів ввезення з-за кордону насіння зернових та олійних культур іноземної селекції обумовлене низкою факторів:

Можливістю виробляти кондиційне гібридне насіння іноземної селекції у межах нашої держави на нових сучасних іноземних насіннєвих заводах в Україні для забезпечення внутрішніх потреб та забезпечення експорту в країни ЄС.

Зменшенням споживання насіння внаслідок скорочення площ товарних посівів, спричиненого широкомасштабною збройною агресією рф проти України, зокрема тимчасовою окупацією її територій та веденням воєнних дій.

Ввозом в Україну лише батьківських та материнських ліній гібридів, добазових форм сортового насіння зернових колосових культур з подальшим їх розмноженням вже на вітчизняних насіннєвих полях.

Водночас наслідки повномасштабного вторгнення РФ в Україну, зокрема тимчасова окупація територій, спричинили збільшення посівів певних нішевих зернових та олійних культур. Це, своєю чергою, призвело до зростання імпорту насіння таких культур, як жито, овес, сорго, льон, конопля, гірчиця, а також цукрових буряків та овочів у період 2022-2024 років.

Нагадаємо, Кабмін скоригував правила встановлення мінімальних експортних цін на ряд ключових товарів, таких як мед, соя, ріпак, пшениця, кукурудза, соняшникова олія та ячмінь. Також встановлено, що мінімально допустима експортна ціна на окремий вид товару не може бути меншою ніж мінімальна ціна на даний вид товару за такою ж умовою поставок у попередньому місяці.