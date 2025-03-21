Кабмін змінив правила затвердження мінімальних експортних цін: яких товарів торкнеться

Кабінет Міністрів скоригував правила встановлення мінімальних експортних цін на ряд ключових товарів, таких як мед, соя, ріпак, пшениця, кукурудза, соняшникова олія та ячмінь.

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Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Він зазначив, що внесено зміни до Порядку затвердження мінімально допустимих експортних цін на окремі види товарів. Зокрема внесли поправки до умов поставок, що використовуються для розрахунку мінімальних експортних цін на сільгосппродукцію, а саме: мед, соєві боби, насіння ріпаку, пшеницю, кукурудзу, соняшникову олію та ячмінь.

Розрахунок мінімальних експортних цін на певні товари тепер базується на десятому процентілі, а не на п'ятому, як було раніше. Крім того, при визначенні цих цін не враховуються дані попереднього місяця на товари, що декларувалися за форвардними контрактами, а також за відповідними кодами УКТЗЕД, тобто операції з вивезення насіння.

Також встановлено, що мінімально допустима експортна ціна на окремий вид товару не може бути меншою ніж мінімальна ціна на даний вид товару за такою ж умовою поставок у попередньому місяці.

Найбільш експортованим з України товаром стала кукурудза

Державна митна служба зазначила, що з початку року з України вивезли 4,7 млн тонн цієї злакової культури, вартістю 982 млн доларів. Кукурудза стала ключовим товаром для експорту, склавши 26,5% від експорту сільськогосподарської продукції та 16% від експорту України загалом.

Найбільше експортували до Іспанії - 933 тис. тонн, Італії - 725 тис. тонн, Туреччини - 639 тис. тонн, Єгипту - 593 тис. тонн та Нідерландів - 514 тис. тонн.

Нагадаємо, ціни на соняшникову олію в Україні з початку 2025 року стрімко зростають. Різниця у вартості пляшки 850 мл цього популярного продукту може досягати кількох десятків гривень. При цьому ціна залежить не тільки від мережі продажу, а й від бренду виробника.