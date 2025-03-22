Борошно подешевшало на 15,4%: скільки коштує продукт у березні та яка ціна на хліб

Середня ціна на пшеничне борошно в Україні у березні знизилася на 15,4%. В найбільших супермаркетах України 1 кг пшеничного борошна продається в межах 18-33 гривень. Ціни на хлібобулочні вироби, такі як батон та хліб "Бородинський", від початку не року не змінилися.

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Асоціація "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ) 21 березня опублікувала підсумки щомісячного моніторингу цін та продукти, зокрема й на борошно і хліб.

Згідно із даними моніторингу асоціації, від початку року і до кінця лютого борошно коштувало в середньому 30,5 грн за кілограм. У березні ціна на борошно знизилася на 15,4%. На початок березня середня ціна була 27,7 грн/кг, а на середину цього місяця вона впала ще більше — до 25,8 грн/кг. Наразі вартість, в залежності від виробника, коливається від 18,7 до 33 гривень за 1 кг.

Варто зазначити, що середня ціна на борошно від початку 2024 року у березні зросла на понад 11%. Тоді вона складала 23,2 грн за кілограм.

"Зміна ціни (на пшеничне борошно) може бути рішенням роздрібних мережей зробити знижки перед Великодніми святами, адже ціни пшениці (сировини) за останній місяць залишаються сталими", — пояснили в УКАБ.

Хлібобулочні вироби від початку року зберігають сталу ціну. Батон вагою 450 г в середньому коштує 29,9 грн. В залежності від виробника в супермаркетах ціни коливаються в межах від 26,7 грн до 39,2 грн. У березні минулого року батон коштував в середньому 23,8 грн, тобто за рік він подорожчав на 25,63%.

Хліб "Бородинський" вагою 300 г також майже не змінився в ціні — від початку року і по лютий він коштував в середньому 43,7 грн, а у березні його ціна зросла всього на 30 копійок до 44 грн. Наразі ціни на цей продукт коливаються в межах від 27,2 до 47 грн. У березні 2024 року "Бородинський" в середньому коштував 39,8 грн, тобто за рік цей продукт подорожчав на 9,54%.

Асоціація "Український клуб аграрного бізнесу" в розрахунках середньої вартості вершкового масла спиралася на дані таких джерел, як Мінфін, Zakaz.ua, Novus, METRO, МегаМаркет, АТБ, Ринок “Столичний”, Ринок “Шувар”, зерновий, олійний, м’ясний і молочний моніторинг УКАБ.

Нагадаємо, з початку червня 2024 року в Україні зберігалася підвищувальна цінова динаміка на ринку пшеничного борошна. Минулоріч лише за перший місяць літа ціни зросли більш ніж на 2000 грн/т.