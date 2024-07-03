В Україні дорожчає пшеничне борошно: ціни зросли більш ніж на 2000 грн/т

З початку червня в Україні зберігається підвищувальна цінова динаміка на ринку пшеничного борошна.Лише за перший місяць літа ціни зросли більш ніж на 2000 грн/т.

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Про це повідомляє ІА «АПК-Інформ».

Так, с початку червня ціни на борошно вищого ґатунку зросли на 2000-2500 грн/т і станом на 2 липня фіксуються переважно в межах 12500-14200 грн/т EXW.

За даними аналітиків, підтримку цінам продовжує надавати недостатньо активне надходження пропозицій борошна через стримування продажу виробниками та скорочення пропозицій на ринку внаслідок зупинки більшості переробних підприємств на профілактичний ремонт перед початком нового сезону.

Також на подальше зростання цін вплинули складнощі з закупівлею якісної сировини для переробки через обмежену кількість пропозицій на ринку.

Хліб в Україні суттєво подорожчає

Президент "Всеукраїнської асоціації пекарів", директор ТОВ "Київ Хліб" Юрій Дученко спрогнозував подорожчання хліба найближчими місяцями на 30%.

Серед причин: відключення світла, нестача зерна і мобілізація.

"Борошномели на сьогодні вже не можуть знайти зерна, щоб сформувати помольні партії. Саме борошно піднялося також у ціні на 25-30%.", - наголосив Дученко, зауваживши, що до всього цього ще й додалась криза платежів за вже поставлену хлібобулочну продукцію в торгівлю і на ЗСУ.

Підприємствам не вистачає продовольчої пшениці для випікання хліба

В Україні на внутрішньому ринку останнім часом спостерігається дефіцит продовольчого зерна, через що підприємства обмежені у виробництві хліба.

"Є критичний брак продовольчого зерна. Ми пережили декілька місяців, але ще декілька місяців потрібно протриматися до нового врожаю. Продовольчого зерна не вистачає, і воно набагато вище в ціні, ніж торік", - зауважив голова наглядової ради ПАТ "Черкаський хлібокомбінат" Андрій Табалов.

Він додав, що незабаром аграрії почнуть збирати новий врожай пшениці, і тоді, можливо, на одну проблему у вітчизняних хлібопекарів буде менше.