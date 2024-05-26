Вітчизняним підприємствам не вистачає продовольчої пшениці для випікання хліба

В Україні на внутрішньому ринку останнім часом спостерігається дефіцит продовольчого зерна, через що підприємства обмежені у виробництві хліба.

Про це заявив голова наглядової ради ПАТ "Черкаський хлібокомбінат" Андрій Табалов, пише AgroPortal.ua.

За його словами, ціни на продовольчу пшеницю на внутрішньому ринку набагато вищі, ніж у минулому році.

"Є критичний брак продовольчого зерна. Ми пережили декілька місяців, але ще декілька місяців потрібно протриматися до нового врожаю. Продовольчого зерна не вистачає, і воно набагато вище в ціні, ніж торік", - зауважив Табалов.

Він додав, що незабаром аграрії почнуть збирати новий врожай пшениці, і тоді, можливо, на одну проблему у вітчизняних хлібопекарів буде менше.

Як повідомив Табалов, цьогоріч у виробничі потужності ПАТ "Черкаський хлібокомбінат" заплановано інвестувати понад $4 млн.

"На Черкащині працює три потужних підприємства нашої компанії — молокозавод, комбінат хлібопродуктів та "Черкаський хлібокомбінат", який є одним із найкращих в Україні. Завдяки саме потужній підтримці влади на місцевому рівні ми комфортно працюємо в цьому регіоні та маємо для виробництва достатньо якісної сировини", — зазначив Табалов.

У новому сезоні очікується рекордне зростання цін на пшеницю

У новому сезоні світовий ринок пшениці може зіткнутися з рекордним підвищенням цін через очікуване істотне скорочення виробництва та зменшення запасів продовольчого зерна.

За прогнозами експертів, пропозиція пшениці значно зменшиться у новому сезоні як в Україні, так і в світі загалом. Запаси в Україні наразі не перевищують 5 млн тонн, тоді як торік на цей період вони становили близько 8 млн тонн.

При цьому виробництво пшениці в Україні, за попередніми оцінками, не перевищить 19-20 млн тонн проти 23 млн тонн, зібраних минулого року.

У 2024 році врожай буде меншим

За попередніми оцінками Мінагрополітики, у 2024 році валове виробництво зернових та олійних культур складе близько 74 млн тонн. Це приблизно на 10% менше у порівнянні з урожаєм 2023 року, який становив 82 млн тонн.

Українська зернова асоціація (УЗА) очікує, що у 2024 році урожай зернових та олійних культур в Україні зменшиться до 76,1 млн тонн. Це зумовлено скороченням посівних площ під зерновими культурами через несприятливу цінову кон’юнктуру на світовому ринку та порівняно дорогу логістику експорту.

Прогнозується, що цього року аграрії зможуть зібрати зернових у таких обсягах: пшениці – 19,2 млн тонн (торік було зібрано 22,2 млн тонн), ячменю – 4,9 млн тонн (у 2023 р. - 5,7 млн тонн) та кукурудзи – 26,7 млн тонн (було 30,5 млн тонн).

Серед олійних прогнозується збільшення обсягів сої. Цієї культури передбачається виробництво 5,2 млн тонн. У 2023 році було зібрано 4,7 млн тонн. Виробництво соняшнику прогнозується на рівні 12,4 млн тонн, минулого року його було зібрано 12,9 млн тонн. Ріпаку прогнозується збір 4,1 млн тонн, торік було зібрано 4,7 млн тонн.

Відповідно до прогнозу основних сільськогосподарських культур на 2024/25 маркетинговий рік від Департаменту сільського господарства США (USDA), в Україні очікується скорочення виробництва та експорту пшениці і кукурудзи порівняно з попереднім роком.

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