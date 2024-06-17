В Одесі презентували новітній український морський дрон Stalker: на що він здатний

Новітній український морський дрон представили учасникам міжнародного форуму з безпеки в чорноморському регіоні — Black Sea Security Forum 2024.

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Про це повідомило місцеве видання "Думська".

Зазначається, що безекіпажний катер під назвою Stalker 5.0 стояв в актовій залі, привертаючи загальну увагу.

"Нова витончена машина з чорного глянцевого пластику стала символом ухвалення нових політичних рішень і нової асиметричної морської могутності України", - йдеться в повідомленні.

Характеристики дрону

Згідно з повідомленням, брандер має довжину 5 метрів, ширину 1,2 метра. У спеціальному відсіку, облаштованому в корпусі, він може доставляти воду, продовольство, військове спорядження та інші вантажі на острови або ділянки узбережжя, де перебувають українські Сили оборони.

Також дрон можна використовувати для цілей розвідки та патрулювання узбережжя в морських і річкових прикордонних районах.

Навісний бензиновий двигун потужністю 60 "коней" розганяє його до швидкості понад 40 вузлів (близько 75 км/год). Крейсерська швидкість - 30 вузлів (55 км на годину).

Крім того, дрон оснащений системою відеозв'язку та управління на основі Starlink. Вартість одного екземпляра близько 60 тисяч євро.

Нагадаємо, на початку березня Служба безпеки України продемонструвала перший морський дрон Sea Baby, який був виготовлений завдяки масштабному волонтерському збору.