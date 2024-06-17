В Одессе презентовали новейший украинский морской дрон Stalker: на что он способен

Новейший украинский морской дрон представили участникам международного форума по безопасности в черноморском регионе - Black Sea Security Forum 2024.

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Об этом сообщило местное издание "Думская".

Отмечается, что безэкипажный катер под названием Stalker 5.0 стоял в актовом зале, привлекая всеобщее внимание.

"Новая изящная машина из черного глянцевого пластика стала символом принятия новых политических решений и нового асимметричного морского могущества Украины", - говорится в сообщении.

Характеристики дрона

Согласно сообщению, брандер имеет длину 5 метров, ширину 1,2 метра. В специальном отсеке, обустроенном в корпусе, он может доставлять воду, продовольствие, военное снаряжение и другие грузы на острова или участки побережья, где находятся украинские Силы обороны.

Также дрон можно использовать для разведки и патрулирования побережья в морских и речных приграничных районах.

Навесной бензиновый двигатель мощностью 60 "лошадей" разгоняет его до скорости более 40 узлов (около 75 км/ч). Крейсерская скорость – 30 узлов (55 км в час).

Кроме того, дрон оснащен системой видеосвязи и управления на основе Starlink. Стоимость одного экземпляра около 60 тысяч евро.

Напомним, в начале марта Служба безопасности Украины продемонстрировала первый морской дрон Sea Baby, изготовленный благодаря масштабному волонтерскому сбору.