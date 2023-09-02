В РФ заявили об атаке трех морских дронов по Крымскому мосту

В России заявили, что в ночь на 2 сентября якобы украинские морские беспилотники пытались атаковать Крымский мост.

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Об этом сообщило Минобороны России.

По словам окупантов, якобы 1 сентября около 23.15 по московскому времени "киевским режимом" сделана попытка террористического удара по Крымскому мосту полупогружным безэкипажным катером.

Оккупанты заявили, что морской беспилотник "вовремя обнаружен и уничтожен" в акватории Черного моря.

Впоследствии в Минобороны РФ сообщили о еще двух атаках "беспилотными катерами", в 02:10 и 02:20.

В обоих случаях, по утверждению захватчиков, дроны были уничтожены.

Движение автомобильного транспорта через Крымский мост временно было приостановлено.

Взрывы в Крыму: хронология атак по Керченскому мосту

Мост через Керченский пролив, который россияне построили после оккупации Крыма, испытывал повреждения дважды.

8 октября 2022 года на мосту произошел взрыв, который, по данным россиян, повлек за собой обрушение двух пролетов автомобильной части и сильный пожар на железнодорожной.

Тогда президент Украины Владимир Зеленский посоветовал оккупантам бежать или найти способ сдаться в украинский плен.

По словам главы СБУ Василия Малюка, разработкой и реализацией спецоперации с мостом занимался он и двое доверенных сотрудников.

Для первой атаки рассматривали разные варианты. В частности, была идея переправить взрывчатку в товарных вагонах. Однако россияне запретили провоз железнодорожной частью моста любых грузов, кроме военных. Поэтому в СБУ решили использовать фуру, груженую бочками с маслом, в которых и спрятали бы взрывчатку. Однако этот вариант не гарантировал "незаметности", при которой груз пересек бы мост.

Наконец Малюк придумал вариант со взрывчаткой, осторожно обмотанной целлофановой пленкой. Такой груз в виде больших рулонов выглядел гражданским и не должен был вызывать подозрений.

СБУ рассчитала толщину слоя пленки, скрывшей от таможенных сканеров металлические цилиндры-сердечники, накаченные смесью гексогена.

Суммарный вес груза в тротиловом эквиваленте соответствовал 21-й тонне, или 42-м российским гиперзвуковым ракетам "Кинжал".

Еще раз взрывы на Крымском мосту прогремели 17 июля. Один из пролетов объекта был частично разрушен, автомобильное движение на мосту останавливали.

Российские власти заявили об атаке двумя аквадронами.

В разработке нового удара по Крымскому мосту, совершенному 17 июля 2023 года, большую роль сыграл руководитель одного из управлений военной контрразведки – офицер на псевдо Хантер, причастный к созданию морских дронов.

Аппараты были начинены взрывчаткой и управлялись дистанционно. Их сделали из уникального материала, незаметного для вражеских радиолокационных станций. Конструкция дронов предусматривала три вида управления и самоуничтожения при необходимости.

Украинские спецслужбы передали американскому телеканалу CNN эксклюзивные кадры, на которых зафиксирован момент, когда использовали экспериментальный морской беспилотник для атаки на Крымский мост.