В районе Крымского моста заметили дым: оккупанты заявляют об атаке ракет (ФОТО, ВИДЕО)

Российские оккупационные власти Крыма 12 августа заявили о временной остановке движения по Крымскому мосту из-за попыток ВСУ нанести ракетные удары по нему.

Об этом сообщают российские СМИ.

Отмечается, что во временно оккупированной Керчи раздались взрывы и выстрелы. Движение по Крымскому мосту временно закрыто. С чем это связано, не уточняется.

После этого в сети появились кадры того, как над Крымским мостом поднимаются темные клубы дыма.

Российские СМИ сообщают, что ВСУ вроде бы попыталась атаковать мост, но сработала система ПВО. Получил ли мост повреждение, пока неизвестно.

"В районе Керченского пролива силами ПВО сбиты две вражеские ракеты. Мост не поврежден", - заявил глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов.

Телеграмма-канал "Крымский ветер" опубликовал фотографию Крымского моста.

Минобороны РФ: Украина пыталась атаковать Крымский мост ракетой С-200, она была перехвачена

Днем 12 августа украинская армия попыталась ударить по Крымскому мосту зенитной управляемой ракетой С-200, переделанной в ударный вариант, утверждает Минобороны РФ.

"Российскими средствами ПВО украинская ракета была своевременно обнаружена и перехвачена в воздухе. Разрушений и пострадавших нет", — говорится в сообщении.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак отреагировал на сообщение о дыме над Крымским мостом песней Yellow Submarine

Советник главы Крыма Олег Крючков утверждает, что дым вокруг Крымского моста — это дымовой занавес, поставленный российскими спецслужбами.

Взрывы на Крымском мосту

Мост через Керченский пролив, который россияне незаконно построили после оккупации Крыма, испытывал повреждения дважды.

8 октября 2022 года на Керченском мосту произошел взрыв, который, по данным россиян, вызвал обрушение двух пролетов автомобильной части и сильный пожар. Украинская сторона сначала официально не признавала причастность к этому, но позже намекала, что взрыв является результатом операции Службы безопасности Украины.

Тогда президент Украины Владимир Зеленский посоветовал оккупантам бежать или найти способ сдаться в украинский плен.

Еще раз взрывы на Крымском мосту прогремели несколько дней назад – 17 июля. Один из пролетов объекта было частично разрушено , автомобильное движение на мосту было остановлено.

Российские власти обвинили в этом Украину, заявив об атаке двумя морскими дронами.

В свою очередь "Украинская правда" со ссылкой на источники писала , что взрывы были спецоперацией Службы безопасности и Военно-морских сил Украины.

Спикер Службы безопасности Артем Дехтяренко в комментарии "РБК-Украина" отмечал , что все детали по "хлопку" на Крымском мосту будут обязательно раскрыты после победы.