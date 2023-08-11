В Офисе президента анонсировали увеличение атак по территории РФ

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Россию ожидает хаос, поскольку взрывы на ее территории, вроде вчерашнего инцидента, произошедшего на заводе в Сергиевом Посаде, значительно участятся.

Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью "24 каналу".

Подоляк добавил, что взрывы в России будут происходить все чаще и значительно эффективнее.

"Это будет хаотичный процесс. Постепенно будет увеличиваться количество должностей Сергея. Это было абсолютно конкретное военное производство, это даже не оптика. Обычный снаряд, ракеты определенные и т.д. Это все подорвалось", - рассказал он.

Как сообщает "РБК-Украина" 9 августа в городе Сергиев Посад в 70 километрах от Москвы раздался взрыв на заводе, который занимался изготовлением разной оптики, приборов ночного видения, прицелов и биноклей.

После взрыва территорию завода полностью закрыли, туда не пускали людей. РосСМИ сообщили, что в результате взрыва погибли более 10 человек, а спасатели обнаружили 48 фрагментов тел.

По его словам, у украинских спецслужб достаточно эффективная сеть в России и может ею пользоваться. Как следствие – количество таких инцидентов будет расти.

Подоляк заверил, что на территории РФ участятся и атаки беспилотников, поскольку туда каждую ночь доносится все больше БПЛА. При этом он подчеркнул, что Украина не переносит войну на территории РФ и не воюет там.

"Безусловно, на территории России воюет сама Россия. Она сама себя уничтожит. Это однозначно. Мы лишь можем с вами дополнительно давать консультативные услуги людям, которые говорят о том, как нужно уничтожить Россию россиянами", - заявил советник ОП.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский предупредил Россию, что она может остаться без кораблей и судов, если московские войска будут атаковать украинские порты.

Однако Подоляк считает, что с атаками или без них Россия все равно останется без флота, поскольку полностью победить ее можно будет только тогда, когда страна-террорист лишится своей боеспособности.

"Я думаю, что она в принципе останется без флота независимо от того, что уже происходит. Россия должна проиграть, но проиграть эффектно. То есть потерять почти всю свою боеспособность. Остаться без военной способности на определенный период. Это будет очень хорошо для мира в в целом. Тогда можно будет переформатировать все, что нужно переформатировать", - подчеркнул он.

Атаки беспилотников на Москву: хронология событий

В ночь на 1 августа в Москве раздавались взрывы. Выяснилось, что город снова атаковали беспилотники. Удар снова пришелся по зданию комплекса "Москва-Сити" в центре столицы России, где расположено Министерство экономического развития РФ.

Отметим, что Москва и Московская область, некоторые другие регионы Центральной России, а также оккупированный ею Крымский полуостров уже неоднократно подвергались ударам дронов. Самый знаковый случай произошел 3 мая: тогда беспилотник атаковал купол Сенатского дворца Кремля. Власти РФ заявляли, что расценивают это как спланированную террористическую акцию со стороны Украины и покушение на президента страны-агрессора Владимира Путина.

Взрывы в Москве и регионе звучали, в частности, и 30 мая. А 21 июня российские СМИ сообщали, что два дрона взорвались у воинской части в Подмосковье. Массовая атака дронов произошла и 4 июля – по данным россиян, тогда на территории Новой Москвы и Подмосковья упали пять ударных беспилотников.