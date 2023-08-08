Зеленский предупредил Россию, что она остается без кораблей, если не прекратит атаки на украинские порты

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил Россию, что она может остаться без кораблей и судов, если московские войска будут продолжать атаковать украинские порты.

Об этом он заявил в интервью аргентинской газете La Nacion.

Выступая перед латиноамериканским СМИ во время пресс-конференции, Зеленский сказал, что у Украины не так много оружия, но если россияне будут продолжать бить по портам, они могут остаться без кораблей до конца войны.

"Украина однозначно ответит на какие-либо нападения на мирное население и зерновые коридоры. И это то, что мы хотим им показать", - сказал он.

Зеленский добавил, что если Россия будет продолжать доминировать в Черном море и блокировать его, то Украина начнет делать то же, поскольку это справедливая защита и что в своих территориальных водах Украина имеет право импортировать и экспортировать продукцию.

Организация Объединенных Наций осудила недавние нападения России на украинские зернохранилища. Решение Москвы выйти из черноморского зернового соглашения и его неоднократные атаки на украинские порты и инфраструктуру "наносят непреодолимый ущерб сельскохозяйственному сектору в Украине и могут еще больше усилить голод для самых бедных людей мира". Об этом заявила Дениз Браун, координатор гуманитарных вопросов ООН. для Украины, говорится в сообщении в субботу.

Атака на русские корабли: что известно

Напомним, 4 августа морские дроны атаковали порт Новороссийск в Краснодарском крае РФ. Был поврежден российский десантный корабль "Оленегорский горняк", который получил серьезную пробоину и теперь не может выполнять свои боевые задачи.

Через сутки, в ночь на 5 августа в Керченском проливе раздался взрыв – в результате атаки морских беспилотников был поврежден российский нефтеналивной танкер "Сиг". Об этом сообщают РосСМИ.

Эта атака была спецоперацией Службы безопасности и Военно-морских сил Украины. Для нее применили надводный дрон и 450 кг тротила. Таким образом, был поврежден один из наиболее мощных нефтяных танкеров РФ.

Еще раньше, 13 апреля 2022 года, украинские военные уничтожили флагман черноморского флота РФ – крейсер "Москва". Это был именно тот военный корабль, к которому обращались защитники острова Змеиный.