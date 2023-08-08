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Зеленский предупредил Россию, что она остается без кораблей, если не прекратит атаки на украинские порты

Зеленский предупредил Россию, что она остается без кораблей, если не прекратит атаки на украинские порты
Владимир Зеленский с военными. Фото: Тelegram-страница президента

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил Россию, что она может остаться без кораблей и судов, если московские войска будут продолжать атаковать украинские порты.

Об этом он заявил в интервью аргентинской газете La Nacion.

Выступая перед латиноамериканским СМИ во время пресс-конференции, Зеленский сказал, что у Украины не так много оружия, но если россияне будут продолжать бить по портам, они могут остаться без кораблей до конца войны.

"Украина однозначно ответит на какие-либо нападения на мирное население и зерновые коридоры. И это то, что мы хотим им показать", - сказал он.

Зеленский добавил, что если Россия будет продолжать доминировать в Черном море и блокировать его, то Украина начнет делать то же, поскольку это справедливая защита и что в своих территориальных водах Украина имеет право импортировать и экспортировать продукцию.

Организация Объединенных Наций осудила недавние нападения России на украинские зернохранилища. Решение Москвы выйти из черноморского зернового соглашения и его неоднократные атаки на украинские порты и инфраструктуру "наносят непреодолимый ущерб сельскохозяйственному сектору в Украине и могут еще больше усилить голод для самых бедных людей мира". Об этом заявила Дениз Браун, координатор гуманитарных вопросов ООН. для Украины, говорится в сообщении в субботу.

Атака на русские корабли: что известно

Напомним, 4 августа морские дроны атаковали порт Новороссийск в Краснодарском крае РФ. Был поврежден российский десантный корабль "Оленегорский горняк", который получил серьезную пробоину и теперь не может выполнять свои боевые задачи.

Через сутки, в ночь на 5 августа в Керченском проливе раздался взрыв – в результате атаки морских беспилотников был поврежден российский нефтеналивной танкер "Сиг". Об этом сообщают РосСМИ.

Эта атака была спецоперацией Службы безопасности и Военно-морских сил Украины. Для нее применили надводный дрон и 450 кг тротила. Таким образом, был поврежден один из наиболее мощных нефтяных танкеров РФ.

Еще раньше, 13 апреля 2022 года, украинские военные уничтожили флагман черноморского флота РФ – крейсер "Москва". Это был именно тот военный корабль, к которому обращались защитники острова Змеиный.

Автор:
Татьяна Гойденко