Морские беспилотники совершили атаку в Керченском проливе: поврежден российский танкер (ФОТО/ВИДЕО)

В Керченском проливе в ночь на 5 августа раздался взрыв – в результате атаки морских беспилотников был поврежден российский нефтеналивной танкер "Сиг". Об этом сообщают РосСМИ.

Как пишет The Moscow Times, судно шло из Турции. А Telegram-канал "Осторожно, новости" опубликовал аудио переговоров экипажа судна. Согласно записи, танкер остался на плаву, но утратил возможность передвигаться без буксира.

"Машинное затоплено [...] Мы ничего не убавляли, она (вода, – ред.) сама остановилась. Сколько прибыла, столько прибыла. Судно в балласте. Все танки грузовые пустые. Судно на плаву", – сказал голос на записи.

Российское Федеральное агентство морского и речного транспорта отметило, что танкер "Сиг" получил пробоину в районе машинного отделения в ватерлинии с правого борта. К нему направили два судна.

Последствия атаки на российский танкер "Сиг" Последствия атаки на российский танкер "Сиг" Последствия атаки на российский танкер "Сиг" Последствия атаки на российский танкер "Сиг"

По данным Telegram-канала Baza, на танкере находились 11 человек.

Издание "РБК-Украина" со ссылкой на источники сообщает, что атака была спецоперацией Службы безопасности и Военно-морских сил Украины. Для нее применили надводный дрон и 450 кг тротила. Таким образом, был поврежден один из наиболее мощных нефтяных танкеров РФ. По предварительной информации, судно было "хорошо нагружено" топливом. Спецоперация проходила в территориальных водах Украины.

"Оленогорский горняк": атаки дронов на российские корабли

Атака на "Сиг" стала вторым ударом по российским суднам за два дня. В ночь на 4 августа морские дроны атаковали порт Новороссийск в Краснодарском крае РФ

В частности, был поврежден российский десантный корабль "Оленегорский горняк", который получил серьезную пробоину, и теперь не может выполнять свои боевые задачи.

Издание NV со ссылкой на источник писало, что для этого был применен надводный дрон из 450 кг тротила, атаку совершили Служба безопасности и Военно-морские силы Украины. В свою очередь речник ВМС Дмитрий Плетенчук в эфире "Радио Свобода" заявил, что этот вид Вооруженных сил Украины не причастен к повреждению корабля "Оленегорский горняк".

Керченский пролив: взрывы на Крымском мосту

Неоднократно раздавались взрывы и в Керченском проливе: Крымский мост, который РФ незаконно построила после оккупации Крыма в 2014 году, был поврежден дважды.

8 октября 2022 года на мосту произошел взрыв, который, по данным россиян, вызвал обрушение двух пролетов автомобильной части и сильный пожар на железнодорожной. Украинская сторона официально не признавала причастности к этому, но источник в правоохранительных органах сообщал Delo.ua, что взрыв является результатом операции Службы безопасности Украины.

Еще раз взрывы на Крымском мосту прозвучали несколько недель назад – 17 июля 2023. Один из пролетов объекта был частично разрушен, автомобильное движение на мосту останавливали.

Российские власти обвинили в этом Украину, заявив об атаке двумя аквадронами.

В свою очередь "Украинская правда" со ссылкой на источники писала, что взрывы раздавались в результате спецоперации Службы безопасности и Военно-морских сил Украины.

Спикер Службы безопасности Артем Дехтяренко в комментарии "РБК-Украина" отмечал, что все детали касательно "хлопков" на Крымском мосту будут обязательно раскрыты после победы.