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Морские беспилотники совершили атаку в Керченском проливе: поврежден российский танкер (ФОТО/ВИДЕО)
В Керченском проливе в ночь на 5 августа раздался взрыв – в результате атаки морских беспилотников был поврежден российский нефтеналивной танкер "Сиг". Об этом сообщают РосСМИ.
Как пишет The Moscow Times, судно шло из Турции. А Telegram-канал "Осторожно, новости" опубликовал аудио переговоров экипажа судна. Согласно записи, танкер остался на плаву, но утратил возможность передвигаться без буксира.
"Машинное затоплено [...] Мы ничего не убавляли, она (вода, – ред.) сама остановилась. Сколько прибыла, столько прибыла. Судно в балласте. Все танки грузовые пустые. Судно на плаву", – сказал голос на записи.
Российское Федеральное агентство морского и речного транспорта отметило, что танкер "Сиг" получил пробоину в районе машинного отделения в ватерлинии с правого борта. К нему направили два судна.Подписывайтесь на наш YouTube канал
По данным Telegram-канала Baza, на танкере находились 11 человек.
Издание "РБК-Украина" со ссылкой на источники сообщает, что атака была спецоперацией Службы безопасности и Военно-морских сил Украины. Для нее применили надводный дрон и 450 кг тротила. Таким образом, был поврежден один из наиболее мощных нефтяных танкеров РФ. По предварительной информации, судно было "хорошо нагружено" топливом. Спецоперация проходила в территориальных водах Украины.
"Оленогорский горняк": атаки дронов на российские корабли
Атака на "Сиг" стала вторым ударом по российским суднам за два дня. В ночь на 4 августа морские дроны атаковали порт Новороссийск в Краснодарском крае РФ
В частности, был поврежден российский десантный корабль "Оленегорский горняк", который получил серьезную пробоину, и теперь не может выполнять свои боевые задачи.
Издание NV со ссылкой на источник писало, что для этого был применен надводный дрон из 450 кг тротила, атаку совершили Служба безопасности и Военно-морские силы Украины. В свою очередь речник ВМС Дмитрий Плетенчук в эфире "Радио Свобода" заявил, что этот вид Вооруженных сил Украины не причастен к повреждению корабля "Оленегорский горняк".
Керченский пролив: взрывы на Крымском мосту
Неоднократно раздавались взрывы и в Керченском проливе: Крымский мост, который РФ незаконно построила после оккупации Крыма в 2014 году, был поврежден дважды.
8 октября 2022 года на мосту произошел взрыв, который, по данным россиян, вызвал обрушение двух пролетов автомобильной части и сильный пожар на железнодорожной. Украинская сторона официально не признавала причастности к этому, но источник в правоохранительных органах сообщал Delo.ua, что взрыв является результатом операции Службы безопасности Украины.
Еще раз взрывы на Крымском мосту прозвучали несколько недель назад – 17 июля 2023. Один из пролетов объекта был частично разрушен, автомобильное движение на мосту останавливали.
Российские власти обвинили в этом Украину, заявив об атаке двумя аквадронами.
В свою очередь "Украинская правда" со ссылкой на источники писала, что взрывы раздавались в результате спецоперации Службы безопасности и Военно-морских сил Украины.
Спикер Службы безопасности Артем Дехтяренко в комментарии "РБК-Украина" отмечал, что все детали касательно "хлопков" на Крымском мосту будут обязательно раскрыты после победы.