Британская разведка указывает на неспособность Кремля оградить россиян от войны

Последние события в России, в частности атаки беспилотников на Москву, поднятие призывного возраста и мятеж ЧВК "Вагнер", свидетельствуют о том, что Кремль больше не может защитить население от войны с Украиной.

Об этом сообщает разведка Великобритании.

Как отмечается, сейчас российские власти уделяют первоочередное внимание внесению изменений в законодательство, которые позволят быстрее призывать больше мужчин в армию.

В разведке напомнили, что в середине июля Госдума РФ повысила максимальный призывной возраст с 27 до 30 лет, сохранив нижний предел в 18 лет.

Кроме того, 24 июля президент Владимир Путин подписал законопроект, который постепенно повышает верхний возраст для тех, кто подлежит призыву в резерв, при этом старшие офицеры теперь могут быть мобилизованы до 70 лет.

Аналитики добавляют, что это может обеспечить более быстрое увеличение числа военных, доступных для участия в боевых действиях в Украине.

"Увеличение шансов быть вынужденным воевать, атаки беспилотников на Москву, исключительный уровень внутренних репрессий и недавний мятеж "Вагнера" в совокупности подчеркивают неспособность российского государства оградить население от войны", - говорится в сообщении.

"Война возвращается на территорию России"

Напомним, что Москва и Московская область, некоторые другие регионы Центральной России, а также оккупированный ею Крымский полуостров уже неоднократно подвергались ударам дронов. Самый знаковый случай произошел 3 мая: тогда беспилотник атаковал купол Сенатского дворца Кремля. Власти РФ заявляли, что расценивают это как спланированную террористическую акцию со стороны Украины и покушение на президента страны-агрессора Владимира Путина.

Президент Владимир Зеленский тогда заявил, что Украина не атакует Путина или Москву, а борется на своей территории. Аналитики американского Института изучения войны отмечали, что происшествие могло быть инсценировкой.

Взрывы в Москве и регионе звучали, в частности, и 30 мая. А 21 июня российские СМИ сообщали, что два дрона взорвались у воинской части в Подмосковье. Массовая атака дронов произошла и 4 июля – по данным россиян, тогда на территории Новой Москвы и Подмосковья упали пять ударных беспилотников. Также 24 июля были нанесены удары по двум нежилым зданиям в Москве. Сообщалось, что рядом с ними расположены объекты Главного управления Генштаба ВС РФ.

Ночью 30 июля в Москве также раздавались взрывы. Там пострадало здание, в котором расположены Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, Министерство промышленности и торговли и Министерство экономического развития РФ.

Президент Владимир Зеленский после этого намекнул, что считает закономерным применение ударных дронов на территории России. По его словам, постепенно война возвращается на территорию России – в ее символические центры и военные базы, и это "неизбежный, естественный и абсолютно справедливый процесс".