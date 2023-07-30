Война возвращается на территорию России, это естественный процесс - Зеленский об атаках дронов

Президент Владимир Зеленский намекает, что считает закономерным применение ударных дронов на территории России, в частности, последний случай 30 июля в Москве, где пострадало здание, в котором расположены Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, Министерство промышленности и торговли и Министерство экономического развития. РФ.

Как указал глава государства в ежедневном видеообращении, российская агрессия потерпела банкротство на поле боя: сейчас идет уже 522-й день, как продолжается так называемая "специальная военная операция", которую российское руководство рассчитывало на неделю-две.

"Украина становится крепче. Постепенно война возвращается на территорию России – в ее символические центры и военные базы, и это неизбежный, естественный и абсолютно справедливый процесс", - заявил он.

Президент при этом отметил, что нужно осознавать, что как и в прошлом году, так и этой зимой "российские террористы еще могут бить по нашей энергетике, по критическим объектам".

По его словам, в ходе Конгресса местных и региональных властей Украины в Ивано-Франковске , который он посетил в воскресенье, с общинами было обсуждено текущее состояние подготовки "всех возможных сценариев".

"Обсудили и вопросы срочного восстановления, в том числе энергетики, различных систем обеспечения жизни в общинах. Одесса, наши южные районы, Харьков, регионы запада нашего государства, приграничные северные области", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул важность того, чтобы местные власти по всей стране и летом, и в сентябре были максимально активны во "всем, что нужно сделать до холодных месяцев года".

Предыдущие атаки дронов на Москву

Напомним, что Москва и Московская область, некоторые другие регионы Центральной России, а также оккупированный ею Крымский полуостров уже неоднократно подвергались ударам дронов. Самый знаковый случай произошел 3 мая: тогда беспилотник атаковал купол Сенатского дворца Кремля. Власти РФ заявляли, что расценивают это как спланированную террористическую акцию со стороны Украины и покушение на президента страны-агрессора Владимира Путина.

Зеленский тогда заявил, что Украина не атакует Путина или Москву, а борется на своей территории. Аналитики американского Института изучения войны отмечали, что происшествие могло быть инсценировкой. Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров заявлял, что произошедшее в Москве является нагнетанием ситуации перед 9 мая и "ожидаемым приемом от наших противников", а советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что инцидент свидетельствует о подготовке теракта самими россиянами.

Взрывы в Москве и регионе звучали, в частности, и 30 мая. А 21 июня российские СМИ сообщали, что два дрона взорвались у воинской части в Подмосковье. Массовая атака дронов произошла и 4 июля – по данным россиян, тогда на территории Новой Москвы и Подмосковья упали пять ударных беспилотников. Также 24 июля были нанесены удары по двум нежилым зданиям в Москве. Сообщалось, что рядом с ними расположены объекты Главного управления Генштаба ВС РФ.